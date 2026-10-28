इस करवा चौथ सरगी में खाएं घर की बनी लच्छेदार 'फेणी', नोट कर लें ये सबसे आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
करवा चौथ पर सरगी में फेणी भी खाई जाती है। मीठे दूध में ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। उपवास की शुरुआत से पहले सुबह के समय सरगी खाने की रस्म होती है, जिसमें फेणी का खास महत्व होता है।
फेणी मैदे से बनी सेवइंयों जैसी पतली झिलीदार डिश होती है, जिसे दूध में मिलाकर खाया जाता है। हालांकि, ये आपको बाजार में भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन घर पर बनी फेणी की बात ही अलग होती है। अगर आप भी सुबह सरगी में खाने के लिए फेणी बनाना चाहती हैं, तो आइए जानें इसकी बिल्कुल आसान रेसिपी।