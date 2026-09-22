Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
Featured story

धूप में नारियल पानी सही है या फिर छाछ? जानिए हाइड्रेशन के मामले में कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा फायदेमंद

By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:00 AM (IST)

एक ड्रिंक तुरंत ताजगी देती है, जबकि दूसरी लंबे समय तक हाइड्रेशन और पाचन को दुरुस्त बनाए रखती है।

छाछ या नारियल पानी, हाइड्रेशन के लिए किसे चुनना है ज्यादा बेहतर? (Image Source: AI-Generated)

छाछ या नारियल पानी, हाइड्रेशन के लिए किसे चुनना है ज्यादा बेहतर? (Image Source: AI-Generated)

HighLights

  1. नारियल पानी तुरंत ऊर्जा और तेज हाइड्रेशन प्रदान करता है

  2. छाछ लंबे समय तक शरीर को हाइड्रेटेड रखती है और पाचन सुधारती है

  3. अपनी जरूरत के अनुसार दोनों में से बेहतर विकल्प चुनें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गर्मी में धूप और पसीना हमारी सारी एनर्जी सोख लेते हैं। ऐसे में, खुद को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना सिर्फ आराम का मामला नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम अक्सर दो नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ सबसे ज्यादा भागते हैं- छाछ और नारियल पानी।

दोनों ही ड्रिंक्स पोषक तत्वों का खजाना हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अक्सर मन में आता है कि आखिर इन दोनों में से कौन-सी ड्रिंक शरीर को ज्यादा देर तक हाइड्रेटेड रखती है? आइए, इस उलझन को बेहद आसान भाषा में सुलझाते हैं।

तुरंत ताजगी और 'फास्ट हाइड्रेशन'

नारियल पानी एक बेहतरीन नेचुरल और इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है। जब आप कड़ी धूप से घर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तब शरीर में अचानक पानी की कमी हो जाती है। ऐसे समय में नारियल पानी तुरंत राहत देता है।

इसमें पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह ड्रिंक बहुत हल्का और जल्दी पचने वाला होता है, जिससे हमारा शरीर इसे तुरंत सोख लेता है। यही वजह है कि यह 'फास्ट हाइड्रेशन' के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है और आपको सेकंडों में तरोताजा कर देता है। हालांकि, तेजी से असर करने के कारण इसका प्रभाव शरीर पर अपेक्षाकृत जल्दी खत्म भी हो सकता है।

लंबी पारी का खिलाड़ी और पेट का दोस्त

अब बात करते हैं हमारे पारंपरिक भारतीय ड्रिंक यानी छाछ की, जिसे दही से तैयार किया जाता है। छाछ एक ऐसा ड्रिंक है जो 'सस्टेन्ड' या लंबे समय तक टिकने वाला हाइड्रेशन देता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी12 और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है।

छाछ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में धीरे-धीरे अवशोषित होते हैं। इसी वजह से शरीर लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहता है। यह न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक देता है, बल्कि पेट को हल्का रखकर गैस और एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी यह बेहद कारगर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा काला नमक, जीरा या पुदीना मिला लें, तो इसका असर और भी कई गुना बढ़ जाता है।

आखिर आपके लिए क्या है बेहतर?

अगर दोनों की तुलना की जाए, तो दोनों के अपने-अपने अलग फायदे हैं। आपको क्या चुनना चाहिए, यह पूरी तरह से आपकी जरूरत पर निर्भर करता है:

  • नारियल पानी चुनें अगर: आपको तुरंत एनर्जी, ठंडक और ताजगी की जरूरत है। शरीर में अचानक हुई पानी और मिनरल्स की कमी को तेजी से पूरा करने के लिए यह बेस्ट है।
  • छाछ चुनें अगर: आपका लक्ष्य पूरे दिन शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। आंतों के स्वास्थ्य को सुधारकर, पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर को धीरे-धीरे पोषण देने के मामले में छाछ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।

यह भी पढ़ें- सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, शरीर को अंदर से पोषण भी देता है नारियल पानी; जानिए इसे पीने का सही तरीका

यह भी पढ़ें- गर्मियों में महंगे नारियल पानी से जेब हो रही ढीली? सस्ते में भरपूर न्यूट्रिशन देंगे ये 5 फ्रूट जूस

Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।