मुंबई वाला असली स्वाद अब आपके किचन में, नोट कर लें 'वड़ा पाव' की ये परफेक्ट और आसान रेसिपी

1 सबसे पहले एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें और इसमें राई, हींग और कढ़ी पत्ते डालें।

2 जब राई चटकने लगे, तब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लें।

3 अब इसमें हल्दी, नमक और मैश किए हुए आलू डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।

4 लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को ठंडा होने दें।

5 अब एक बर्तन में बेसन लें और उसमें अजवाइन, हल्दी, नमक और चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें।

6 अब आलू के मिश्रण से गोल मध्यम आकार के बॉल्स बना लें और उन्हें बेसन के घोल में डुबाकर चारों तरफ से कोट कर लें।

7 अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें आलू के बॉल्स को तलने के लिए डालें।

8 मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक आलू के बॉल्स को डीप फ्राई करें।

9 जब वड़े तल जाएं, तो इन्हें निकालकर एक टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

10 अब एक पाव लें और उसे बीच से इस तरह काटें कि दूसरी तरफ से जुड़ा रहे।

11 अब पाव के अंदर एक तरफ हरी चटनी लगाएं और दूसरी तरह लहसुन की चटनी लगाएं।

12 इसके बीच गरमा-गरम आलू का वड़ा रखें और हल्का सा दबा दें।