मुंबई वाला असली स्वाद अब आपके किचन में, नोट कर लें 'वड़ा पाव' की ये परफेक्ट और आसान रेसिपी
घर पर भी आप आसानी से वड़ा पाव बना सकते हैं। इसकी रेसिपी काफी आसान है और इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रीट फूड्स की बात हो और वड़ा पाव का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुंबई की सड़कों से मशहूर हुआ वड़ा पाव देश में हर जगह मिलता है और लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं। ये स्वादिष्ट होता है, पेट भर देता है और इसे चलते-फिरते भी बहुत आसानी से खाया जा सकता है।
हालांकि, बाहर मिलने वाले वड़ा पाव के साथ समस्या होती है कि इसे बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखा गया है या नहीं। अगर आप भी घर पर वड़ा पाव बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी एकदम आसान रेसिपी।