National Parent’s Day 2023: कैसे हुई नेशनल पेरेंट्स डे की शुरुआत? जानें इसका इतिहास और महत्व

National Parent’s Day 2023 हर साल जुलाई के चौथे रविवार को नेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। यह दिन खासतौर पर माता-पिता के प्यार और उनके बलिदान को समर्पित है। साथ ही इस दिन को पेरेंट्स के प्रति अपने प्यार और सम्मान को जताते के लिए भी मनाया जाता है। इस खास मौके पर आइए जानते हैं तारीख से लेकर इतिहास तक वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है।

जानें हर साल क्यों मनाया जाता है नेशनल पेरेंट्स डे

