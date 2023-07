Face Pack for Pigmentation: किचन में मौजूद बस इन 3 चीज़ों से दूर करें जिद्दी झाइयों की समस्या

Face Pack for Pigmentation चेहरे पर किसी भी तरह के दाग-धब्बे कील- मुंहासे खूबसूरती में दाग लगाने का काम करते हैं तो अगर आप भी झाइयों की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इस्तेमाल करें घर में मौजूद ये तीन चीज़ें। आइए जानते हैं इन्हें बनाने और लगाने का आसान तरीका।

Face Pack for Pigmentation: झाइयां दूर करने वाला फेसपैक

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Face Pack for Pigmentation: पिग्मेंटेशन जिन्हें झाइयां भी कहा जाता है, ये चीकबोन पर नज़र आने वाने भूरे रंग के निशान होते हैं। इनकी वजह से त्वचा के रंग में भी बदलाव नजर आता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि मैल जमा हो। गोरी रंगत वालों के चेहरे पर तो ये और ज्यादा हाइलाइट होता है। चीकबोन्स के अलावा झाइयों की समस्या अपर लिप्स पर भी हो सकती है। झाइयों की वजह बहुत ज्यादा धूप के एक्सपोजर, लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल, पोषण की कमी, तनाव की वजह से चेहरे पर झाइयों की समस्या हो सकती है। लेकिन प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, नींद और हेल्दी डाइट अपनाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। झाइयों से छुटकारा दिलाने वाला फेस पैक जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सही स्किन केयर रूटीन काफी हद तक मददगार है झाइयों की समस्या से छुटाकारा दिलाने में, तो आज हम एक ऐसे फेस पैक के बारे में जानेंगे, जो पूरी तरह से नेचुरल है और बेहद फायदेमंद भी। इसके लिए बस तीन चीज़ों की जरूरत होगी- शहद, ग्लिसरीन और ग्रीन टी। फेस पैक बनाने का तरीका - इसके लिए एक कटोरी में 2-3 चम्मच शहद लें और उसमें 2-3 बूंद ग्लिसरीन मिलाएं। - इसके बाद इसमें ग्रीन टी बैग को खोलकर डालें और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें। - सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लें और फेस पर लगाएं। - 15-20 मिनट लगा रहने दें और फिर साफ पानी से धो लें। फेस पैक के फायदे - इस फेस पैक में मौजूद शहद चेहरे को एक्सफोलिएट करता है और पोर्स में जमी गंदगी को अच्छे से साफ करता है। - दूसरा इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन है, जो त्वचा को मुलायम बनाती है और उसे मॉयश्चराइज रखती है। - तीसरी चीज़ है ग्रीन टी, ये भी स्किन पोर्स की गहराई से सफाई करती है, जिससे कील-मुंहासों की समस्या नहीं होती। - तो ये फेस पैक झाइयों की समस्या को दूर करने में बेहद असरदार है। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Pic credit- freepik

