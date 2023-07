Hariyali Teej 2023: बनारसी, चंदेरी नहीं बल्कि इस हरियाली तीज़ बांधनी साड़ियों से बनाएं अपने लुक को अलग और खास

Hariyali Teej 2023 हरियाली तीज़ पर अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना खूबसूरत नजर आना चाहती हैं जिससे मिले हर किसी की तारीफ तो इसके लिए चुनें बांधनी साड़ियां। ये एवरग्रीन साड़ियां हैं और सावन में तो खासतौर से महिलाएं बांधनी साड़ियां पहनती हैं। यहां तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इन साड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं।

Hariyali Teej 2023: हरियाली तीज़ पर खूबसूरत लुक के लिए चुनें बांधनी साड़ियां

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Priyanka Singh