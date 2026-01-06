Winter Boots: एंकल से लेकर नी-हाई तक, स्टाइल और कंफर्ट का 'परफेक्ट मैच' हैं 5 ट्रेंडी बूट्स

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। ऑफिस जाना हो या फिर सर्दियों में कोई पार्टी करनी हो, स्टाइलिश बूट्स हर मौके पर आपके लुक को आकर्षक बना देते हैं। एंकल से लेकर नी- हाइ हील्स, लेदर और कांबैट बूट्स अलग स्टाइल स्टेटमेंट के लिए पहने जाते हैं। इन दिनों बाजार में लेदर, वूल लाइनिंग, एंकल, हील्स और वेलवेट के बूट्स जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो आराम, गर्माहट और फैशन का बेहतरीन काम्बिनेशन हैं। ये बूट्स रफ एंड टफ होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बूट्स खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और कंफर्ट की जांच जरूर करें।

(Image Source: AI-Generated) नी- हाई हील्स ये बूट्स घुटनों तक लंबे और हील वाले होते हैं। इनमें सिंपल डिजाइन और ब्लैक और ब्राउन जैसे दो कामन रंग मिलते हैं। इन बूट्स की हील्स पेंसिल और लांग होती है। इनमें कुछ बूट्स में लेस-अप होते हैं, तो कुछ चेन के साथ डिजाइन किए गए होते हैं। ये पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं। जिनकी हाइट कम है, वे भी इन्हें पहन सकती हैं । ये किसी भी वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ आकर्षक लगते हैं। इनकी कीमत 2000 से शुरू होकर 6000 रुपये तक होती है ।

लेदर वाले बूट्स असली लेदर और पीयू लेदर से बने बूट्स खूब टिकाऊ होते हैं। इनकी हाइट एंकल से थोड़ी ऊपर तक होती है। ये जींस, स्कर्ट और शार्ट्स के साथ बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। यह लेदर ज्यादा भारी नहीं होता, इसलिए आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। इन बूट्स में फ्लैट हील भी मिलती है। इनकी कीमत 2000 3000 रुपये तक की होती है।

एंकल बूट्स एंकल बूट्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बूट्स हैं। ये टखनों आते हैं। जींस, ट्राउजर्स, शार्ट ड्रेस, स्कर्ट, कोट के साथ पहन सकती हैं। यह सिंथेटिक, लेदर या फिर वेलवेट जैसे मैटेरियल में उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 1000 रुपये से शुरू होती है। इनमें कई रंग मिल जाएंगे, जैसे बेज, आर्मी ग्रीन। यह पहनने में आरामदायक होते हैं।

हील्ड बूट्स हील्ड बूट्स लंबा और पतला दिखने में मदद करते हैं। ये स्टिलटो, ब्लाक हील या वेज स्टाइल में मिलते हैं। इन्हें आप पार्टी या आफिस में किसी भी माडर्न आउटफिट्स के साथ पहन सकती हैं। डेनिम शॉर्ट्स, बोहो ड्रेसेज या फ्लेयर जींस के साथ पहनने पर बोल्ड लुक मिलेगा।