Styling Tips: जींस और कुर्ती में नजर आना है स्टाइलिश, तो ऐेसे करें इसे कैरी

Styling Tips जींस के साथ कुर्ती का कॉम्बिनेशन न सिर्फ कंफर्टेबल आउटफिट है बल्कि कूल एंड स्टाइलिश भी। जिसे आप लगभग हर एक मौके पर कैरी कर सकती हैं लेकिन वैसे ये बहुत ही कॉमन आउटफिट है तो अगर आप ऑफिस कॉलेज एयरपोर्ट पर इस लुक को आजमाना चाहती हैं और स्टाइलिश नजर आना चाहती हैं तो यहां से लें इसके आइडियाज।

Styling Tips: जींस के साथ कुर्ती को स्टाइल करने के तरीके

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Kurti with Jeans Styling Tips: कुर्ती, एक ऐसा आउटफिट है, जिसे आप कॉलेज, ऑफिस, डे आउटिंग और यहां तक कि पार्टी में भी थोड़े- बहुत एक्सपेरिमेंट्स के साथ पहन सकती हैं और दूसरा एवरग्रीन ऑप्शन है जींस। ये तो जब से फैशन में आया है तब से पुरुषों से लेकर महिलाओं के फेवरेट आउटफिट में शामिल है। बस समय के साथ-साथ इसके स्टाइल में कई तरह के बदलाव होते गए, लेकिन पॉप्युलैरिटी आज भी वैसे ही बरकरार है।वैसे कुर्ती और जींस का कॉम्बिनेशन ऐसा है, जो स्टाइल और कंफर्ट दोनों ही मामले में हिट एंड फिट है। तभी तो ये सेलिब्रिटीज़ का भी फेवरेट है। दीपिका हो या श्रद्धा, कृति शेनॉन हों या फिर आलिया कैजुअल आउटिंग या एयरपोर्ट लुक में वो अकसर कुर्ती और जींस में ही नजर आती हैं। दीपिका पादुकोण ने पीकू मूवी में ज्यादातर वक्त जींस के साथ कुर्ती ही पहनी थी, तो कुर्ती के साथ जींस पहनकर कैसे नजर आ सकती हैं खूबसूरत और स्टाइलिश, जानेंगे इसके कुछ टिप्स। - कुर्ती को आप स्किन फिट या वाइड लेग किसी भी तरह की जींस के साथ पेयर कर सकती हैं। - कुर्ती और जींस के साथ प्रिेंटेड स्कॉर्फ या स्टोल आपको और ज्यादा स्टाइलिश लुक देता है। - लॉन्ग कुर्ती के साथ स्किन फिटेड जींस ज्यादा अच्छी लगती है। - सिंपल कुर्ती हो या एंब्रॉयडेड, इसके साथ ज्यूलरी में झुमके कैरी करें, बहुत खूबसूरत लगेंगी। - मौसम है बारिश का, तो ऐसे में कंफर्टेबल और स्टाइलिश नजर आने के लिए कुर्ती और जींस के साथ बन हेयरस्टाइल बनाएं। - जींस के साथ हॉल्टर नेक, स्लीवलेस कुर्ती बहुत स्टाइलिश लगती है। वैसे चिकनकारी कुर्ते को भी आप जींस के साथ पेयर कर सकती हैं डे आउटिंग के लिए। - हाई स्लिट या फ्रंट स्लिट कुर्तीज़ का कॉम्बिनेशन तो जींस के साथ कमाल का लगता है। इन तरीकों से कैरी करें जींस और कुर्ती और पाएं हर किसी की अटेंशन। Pic credit- Pinterest

Edited By: Priyanka Singh