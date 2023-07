Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना का लेटेस्ट आउटफिट देख फैंस को आई बार्बी डॉल की याद

Rashmika Mandanna एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एक बार फिर अपनी खूबसूरत तस्वीरों के जरिए फैंस का दिन बना दिया है। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसमें उनका लुक काफी क्लासी और स्टाइलिश दिख रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को रश्मिका में बार्बी नजर आने लगी है।

रश्मिका मंदाना का लेटेस्ट लुक है बेहद शानदार