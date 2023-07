मानसून में कॉन्टैक्ट लेंसेज कहीं बन न जाएं इन्फेक्शन की वजह, इन टिप्स को जरूर करें फॉलो

Contact Lenses In Monsoon बारिश के मौसम में आने वाली अनगिनत परेशानियों में से एक है आंखों की देखभाल करना। खासकर जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह खबर आपके काम की है।

बारिश में कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर रहें सावधान

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Contact Lenses In Monsoon: बारिश का मौसम चिलचिलाती गर्मी और धूप से तो राहत देता है, लेकिन साथ में कई तरह चुनौतियां भी ले आता है। इन्हीं में से एक है कॉन्टैक्ट लेंस। ऐसे लोग जो हर दिन आई लेंस पहनते हैं बारिश का मौसम उनके लिए काफी चुनौतियों भरा होता है। ह्यूमिडिटी के कारण या फिर आंधी-तूफान में चलने वाली हवा के झोंके की वजह से कई बार असहजता महसूस होने लगती है, जिससे कॉन्टैक्ट लेंस पर निर्भर लोगों को देखने पर समस्या होती है। इस आर्टिकल में हम उन्हीं लोगों की समस्या को उजागर करेंगे और उनके लिए कुछ टिप्स भी बताएंगे। मानसून में कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले अपना ध्यान कैसे रखें? 1. अपने हाथ साफ रखें कॉन्टैक्ट लेंस पहनते वक्त सबसे पहली बात, जिसे आपको याद रखना चाहिए वह है अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना। यह किसी भी तरह की संभावित गंदगी या बैक्टीरिया को लेंस पर चिपकने से रोकेगा और संभावित रूप से आंखों में संक्रमण पैदा करने से रोकने में मदद मिलेगी। 2. धूप का चश्मा पहनें आंखों को बारिश और हवा से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहनें। इससे कॉन्टैक्ट लेंस को सूखा रखने में मदद मिलेगी। 3. आई ड्रॉप का इस्तेमाल आंखों को नम रखने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। यह आपके कॉन्टैक्ट लेंस को ड्राई होने से बचाने में मदद करेगा। 4. लेंस केस साथ रखें कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को अपने साथ एक लेंस केस हमेशा साथ रखना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट लेंस गंदे हो जाते हैं या सूख जाते हैं, तो उन्हें हटाकर उसके केस में रख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहेंगे। 5. पानी से बचें बारिश के मौसम में लेंस पहनने वालों को अपनी आंखों को पानी से बचाना चाहिए। हालांकि, बारिश के अलावा इसे किसी भी रूप में भीगने से बचाना चाहिए जैसे स्विमिंग पूल, शावर, हॉट टब आदि। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो जलन और यहां तक कि आंखों में संक्रमण भी पैदा कर सकते हैं। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Ritu Shaw