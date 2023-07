Kiara Advani: शिमरी पिंक आउटफिट में कियारा आडवाणी ने बिखेरा जलवा, फैंस ने बताया 'देसी बार्बी'

Kiara Advani एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरती और एलिगेंस की वजह से लाखों लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी हैं। वह फिल्मी पर्दे पर आती हैं तो फैंस उनकी एक्टिंग की खूब सरहना करते हैं। वहीं फैशन शो में भी एक्ट्रेस अपना जलवा बिखेरने से जरा भी नहीं चूंकती। हाल ही में उन्हें पिंक कलर के आउटफिट में देख फैंस को बार्बी की याद आ गई है।

कियारा आडवाणी का देसी बार्बी लुक ।