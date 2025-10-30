Language
    ईशा अंबानी के 34वें जन्मदिन पर छाया फैशन का जादू, ₹1.34 लाख की रेड ड्रेस में बटोरी सुर्खियां

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    ईशा अंबानी अपने स्टाइल के कारण अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनकी बर्थडे ड्रेस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल, ईशा अंबानी अपना 34वां जन्मदिन मनाने परिवार के साथ जामनगर पहुंचीं, जहां उन्होंने रेड कलर की एक स्पेशल ड्रेस (Isha Ambani Red Dress) पहनी। इस ड्रेस की कीमत 1.34 लाख बताई जा रही है। आइए जानें क्या है इस ड्रेस की खासियत।

    Hero Image

    सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी की रेड ड्रेस ने बटोरी तारीफें (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अंबानी परिवार सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि शानदार सेलिब्रेशन्स और फैशन स्टेटमेंट्स के लिए भी सुर्खियों में रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ईशा अंबानी (Isha Ambani Birthday) ने अपना 34वां जन्मदिन जामनगर में बड़े ही खास अंदाज में मनाया। 

    ईशा के जन्मदिन में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे शामिल हुए। लेकिन इस बार सुर्खियां ईशा के बर्थडे लुक ने बटोरी। ईशा की बर्थडे ड्रेस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने रेड कलर की खूबसूरत ड्रेस पहनी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए जानें इस ड्रेस की खासियत क्या है। 

    जामनगर में रचा गया स्टाइल का नया इतिहास

    ईशा अंबानी अपने ट्विन भाई आकाश अंबानी और परिवार के साथ जामनगर पहुंचीं, जहां जन्मदिन का जश्न बेहद शाही अंदाज में मनाया गया। हालांकि, पार्टी की झलकियां काफी हद तक प्राइवेट रखी गईं, लेकिन ईशा की बर्थडे आउटफिट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। फैशन लवर्स को ईशा का यह लुक काफी पसंद आया और लोगों ने उनकी खूब तारीफ भी की।

    Isha Ambani 

    (Picture Courtesy: Instagram)

    1.34 लाख रुपये की ड्रेस की खासियत

    ईशा ने अपने खास दिन पर लंदन बेस्ड ब्रांड की एक क्रिमसन कलर की टू-पीस एम्बेलिश्ड ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में एक लॉन्ग-स्लीव्ड ब्लाउज और उससे मैच करता फ्लोई स्कर्ट शामिल था। ब्लाउज को बारीक सीक्विन्स और बीडवर्क से सजाया गया था, जबकि स्कर्ट के हेम पर दिए गए फ्रिल्स ने पूरे लुक में मॉडर्न टच जोड़ दिया।

    ब्लाउज की कीमत करीब ₹39,000 बताई गई है। वहीं स्कर्ट की कीमत लगभग ₹95,000 है। इस तरह ईशा के इस बर्थडे आउटफिट की कुल कीमत लगभग ₹1,34,000 रही।

    Isha Ambani (2)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    सिंपल एक्सेसरीज ने बढ़ाया एलिगेंस

    ईशा अंबानी ने इस रेड एन्सेम्बल को बहुत ही एलिगेंट तरीके से स्टाइल किया। उन्होंने अपने लुक को ओवरलोड नहीं किया, बल्कि मिनिमल एक्सेसरीज चुनी। कानों में स्टेटमेंट इयररिंग्स, पैरों में रेड पॉइंटेड हील्स और स्लीकली पार्टेड ओपन हेयर उनके फैशन सेंस की सादगी और क्लास का प्रतीक था। उनका सॉफ्ट और ग्लोइंग मेकअप उनकी खूबसूरती को और निखार रहा था।

    हाल ही में ईशा अंबानी ने ब्रिटिश म्यूजियम में आयोजित पिंक बॉल इवेंट को भी को-चेयर किया था, जिसके लिए उन्होंने एक ब्लश पिंक साटन एन्सेम्बल ड्रेस पहनी थी। ईशा के इस लुक को भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया, जो फैशन और भारतीय संस्कृति का अनोखा मेल पेश कर रहा था।  

    Isha Ambani (1)

    (Picture Courtesy: Instagram)