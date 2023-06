Tea Leaves For Skin: स्किन संबंधी कई समस्याओं में कारगर है चायपत्ती, इन तरीकों से करें इस्तेमाल

Tea Leaves For Skinअक्सर लोग दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं चायपत्ती का इस्तेमाल कर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं। आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए चायपत्ती का उपयोग कैसे करें।

Tea Leaves For Skin: स्किन संबंधी समस्या से राहत दिलाने में कारगर है चायपत्ती

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Tea Leaves For Skin: अक्सर लोग चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं। जी हां, बची हुई चायपत्ती को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप स्किन संबंधी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं, त्वचा के लिए चायपत्ती का उपयोग कैसे करें। सनबर्न कम करे सनबर्न से राहत पाने के लिए आप चायपत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए टी बैग को ठंडे पानी में डुबाएं और हल्के हाथों से दबाते हुए चेहरे पर कुछ देर के लिए रखें। इससे सनबर्न की समस्या को कम कर सकते हैं। डार्क सर्कल को दूर करने में कारगर चाय की पत्तियों में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल अंडर आई क्रीम के साथ मिक्स कर अप्लाई कर सकते हैं। फटी एड़ियों से छुटकारा फटी एड़ियों की समस्या से राहत पाने के लिए भी आप चायपत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चायपत्ती को धो लें। अब इसमें 1 चम्मच ओट्स और नारियल की तेल मिक्स करें। अब इससे अपने पैरों पर कुछ देर के लिए मसाज करें। कुछ देर बाद गरम पानी से धो लें। कोहनी का कालापन कम करे कोहनी का कालापन कम करने के लिए चायपत्ती काफी कारगर होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए चायपत्ती को धोकर धूप में सूखा लें, फिर इसे दरदरा पीस लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा और नींबू का रस मिलाएं। अब अपनी कोहनी पर रगड़ें। कुछ देर बाद पानी से धो लें। पिंपल की समस्या से राहत दिलाए पिंपल की समस्या से राहत पाने के लिए आप चायपत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच चावल के आटे में टमाटर का रस और एक चम्मच चायपत्ती मिलाएं। इन सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे चेहरे पर लगाएं, करीब 15 मिनट बाद पानी से धो लें। Disclaimer: लेख में दिए गए सुझाव और टिप्स सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी तरह के सवाल या परेशानी हो तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह करें। Picture Courtesy: unsplash

Edited By: Saloni Upadhyay