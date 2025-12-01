पेरिस में आयोजित Le Bal 2025 में छाईं मोहम्मद अली जिन्ना की परनातिन, देखिए Ella Wadia का शानदार डेब्यू
पेरिस में आयोजित Le Bal des Debutantes 2025 में भारतीय एला वाडिया ने भाग लिया, जो वाडिया ग्रुप से संबंधित हैं। यह ग्लैमरस इवेंट दुनियाभर में मशहूर है। एला की एंट्री और उनका Elie Saab गाउन चर्चा का विषय रहा, लेकिन एक और कारण से एला चर्चा में हैं और वह है मुहम्मद अली जिन्ना से उनका रिश्ता।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Le Bal des Debutantes 2025 इस साल फिर एक बार दुनियाभर की हाई-प्रोफाइल फैमिलीज की चुनिंदा यंग वीमेन को एक साथ लेकर आया। पेरिस में होने वाला यह ग्लैमरस इवेंट फैशन, परंपरा और प्रतिष्ठा का अनोखा संगम है, जहां हर डेब्यूटांट को इंटरनेशनल सोसाइटी के सामने औपचारिक तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है।
इसी लिस्ट में इस बार एक भारतीय नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यह नाम है एला वाडिया। इस इवेंट के अलावा, एला इसलिए भी चर्चा में हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की परनातिन (great-great-granddaughter) हैं।
एला वाडिया कौन हैं?
एला वाडिया भारत के मशहूर बिजनेस हाउस Wadia Group की पांचवीं पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता जहांगीर वाडिया हैं, जो Bombay Dyeing, Bombay Realty और Go First जैसी कंपनियों से जुड़े रहे हैं। उनकी मां सेलीना वाडिया एक फैशन डिजाइनर हैं। एला के एक भाई भी हैं, जहांगीर वाडिया जूनियर।
यानी एला एक ऐसे परिवार से आती हैं, जहां बिजनेस, फैशन और पब्लिक लाइफ तीनों की मजबूत उपस्थिति है। इन्हीं वजहों से Le Bal जैसे इंटरनेशनल इवेंट में उनकी एंट्री को लेकर काफी चर्चा रही।
(Picture Courtesy: Instagram)
मोहम्मद अली जिन्ना से एला वाडिया का रिश्ता क्या है?
एला वाडिया का फैमिली ट्री सीधे जिन्ना तक पहुंचता है। रिश्ता इस तरह है-
मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक
जिन्ना की बेटी दीना जिन्ना, जिन्होंने नेविल वाडिया से शादी की
उनके बेटे नुस्ली वाडिया (Wadia Group के चेयरमैन)
नुस्ली वाडिया के दो बेटे- नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया
जहांगीर वाडिया और सेलीना वाडिया की बेटी- एला वाडिया
इस तरह एला वाडिया, जिन्ना की परनातिन हैं।
Le Bal des Debutantes 2025 में एला वाडिया की एंट्री
पेरिस में आयोजित Le Bal 2025 में एला वाडिया ने अपनी डेब्यू उपस्थिति दर्ज कराई। यह इवेंट न सिर्फ एक फैशन शो है, बल्कि ग्लोबल एलीट परिवारों की यंग महिलाओं को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने का मौका भी देता है।
एला वाडिया ने क्या पहना?
एला ने इस खास शाम के लिए Elie Saab का बेहद खूबसूरत स्ट्रैपलेस गाउन चुना। गाउन पर ग्लैमरस एम्बरॉयडरी और शिमरी डीटेलिंग थी। इस गाउन का सिल्हूट बॉडी-हगिंग था, जो उन्हें एक एलीगेंट और मॉडर्न लुक दे रहा था उनके स्टाइल ने इवेंट में काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
(Picture Courtesy: Instagram)
Elie Saab एक लोकप्रिय डिजाइनर हैं, जिन्होंने पिछले साल 2024 में राइसा पांडे (अनन्या पांडे की बहन) डेब्यू गाउन डिजाइन किया था।
Le Bal क्या है और क्यों खास है?
1958 से शुरू हुआ Le Bal des Debutantes दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डेब्यूटांट बॉल्स में से एक माना जाता है। दुनिया भर की एंटरटेनमेंट, बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिलीज की बेटियां इस इवेंट में हिस्सा लेती हैं। यह सिर्फ एक फैशन इवेंट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है।
(Picture Courtesy: Instagram)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।