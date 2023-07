Monsoon Makeup: बारिश के मौसम में खूबसूरत नजर आने के लिए इन लिपस्टिक शेड्स को करें ट्राई

Monsoon Makeup मानसून के मौसम अगर आप खूबसूरत नजर आना चाहती हैं तो इसके लिए कपड़ों के साथ ही मेकअप पर भी थोड़ा ध्यान दें। अपने ब्यूटी किट में इन रंगों की लिपस्टिक करें शामिल। जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेंगी। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से शेड्स हैं शामिल।

Monsoon Makeup: मानसून के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड्स

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Monsoon Makeup: बारिश के मौसम में महिलाएं कम मेकअप के साथ अच्छी दिखने की कोशिश करती हैं। जिसमें लिपस्टिक शेड्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप बिना मेकअप सिर्फ अपने होठों के लिए परफेक्ट लिप शेड चुनकर भी अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपके लिए कुछ ऐसे ही लिप्स शेड्स लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए अपने मानसून मेकअप किट में जोड़ सकते हैं। 1. बेरी टोन मानसून सीजन में बैरी के अलग-अलग शेड्स जैसे- गहरे लाल, प्लम या क्रैनबेरी रंग चुनें। ये शेड्स लगभग हर एक स्किन टोन पर जंचते हैं और आपको लुक को इन्हैंस करने का काम करते हैं। 2. रोजी पिंक सॉफ्ट, रोज़ी पिंक शेड्स आपको खूबसूरत ही नहीं बल्कि उम्र से कम भी दिखाने का काम करते हैं। ये होठों को नेचुरल लुक देते हैं, सबसे अच्छी बात कि इन्हें आप कैजुअल और फॉर्मल दोनों लुक में टाई कर सकती हैं। 3. कोरल कलर चमकीले कोरल शेड बारिश के दिनों के लुक को हटके दिखाने का काम करते हैं। ये कलर भी आपको आपकी एच्युअल एज से कम दिखाता है और खूबसूरती बढ़ाता है। 4. न्यूड शेड्स अगर आपको डार्क लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद, तो आप न्यूड शेड्स टाई कर सकती हैं। न्यूड शेड्स भी हर एक आउटफिट्स के साथ कैरी किए जा सकते हैं। 5. मौव शेड गुलाबी और बैंगनी अंडरटोन के साथ मौव लिपस्टिक, एक रिफाइंड औऱ पॉलिश्ड लुक बना सकते हैं। ये लिपस्टिक शेड्स दिन और रात हर समय के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। 6. शीर लिप टिंट्स मानसून के लिए शीर लिप टिंट्स या लिप स्टेन्स को लेने के बारे में सोच सकती हैं। लिप्स टिंट्स हल्के और हाइड्रेटिंग होते हैं, जो मानसून के मौसम की नमी के लिए बिल्कुल सही होते हैं। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh