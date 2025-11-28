Language
    फटे होंठ हो जाएंगे सॉफ्ट और पिंक, घर पर तैयार करें 7 Lip Scrub, महंगे लिप बाम का नहीं करना पड़ेगा यूज

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    अक्सर सर्दियों की ठंडी हवाएं, डिहाइड्रेशन और प्रदूषण होंठों को रूखा और फटा बना देते हैं। ऐसे में, महंगे लिप बाम की जगह घरेलू स्क्रब एक नेचुरल ट्रीटमेंट हैं, जो होंठों की डेड स्किन हटाकर उन्हें सॉफ्ट, पिंक और हाइड्रेटेड बनाते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल लिप स्क्रब्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो होंठों पर लंबे समय तक नमी बनाकर रखते हैं।

    सर्दियों में होंठों का ख्याल रखेंगे ये नेचुरल लिप स्क्रब (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर सर्दियों में ठंडी हवाएं, नमी की कमी, डिहाइड्रेशन, धूप और प्रदूषण ये सब मिलकर हमारे होठों की नमी छीन लेते हैं, जिससे वे रूखे, बेजान और फटे हुए नजर आते हैं। महंगे लिप बाम भी कभी-कभी लंबे समय तक असर नहीं दिखाते। ऐसे में, घरेलू स्क्रब एक बेहतरीन और नेचुरल ऑप्शन हैं, जो न सिर्फ होंठों की डेड स्किन को हटाते हैं, बल्कि उन्हें सॉफ्ट, पिंक और हाइड्रेटेड भी बनाते हैं।

    यहां कुछ आसान और असरदार घरेलू स्क्रब की जानकारी दी गई है, जिन्हें आप घर पर ही बना सकती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    शुगर और हनी स्क्रब

    एक चम्मच ब्राउन शुगर में आधा चम्मच शहद मिलाएं। होंठों पर 1-2 मिनट हल्के हाथ से मसाज करें और गुनगुने पानी से वॉश करें। शुगर डेड स्किन हटाएगी और शहद नमी बनाए रखेगा।

    कॉफी और ऑलिव ऑयल स्क्रब

    एक चम्मच कॉफी पाउडर में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे गोल-गोल घुमाते हुए होंठों पर रगड़ें। कॉफी लिप्स को एक्सफोलिएट करती है और ऑलिव ऑयल पोषण देता है।

    ओटमील और दूध स्क्रब

    एक चम्मच बारीक पिसा हुआ ओटमील लें और उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालकर पेस्ट तैयार करें। सेंसिटिव होंठों के लिए यह स्क्रब बेहद सॉफ्ट है और नमी भी बरकरार रखता है।

    रोज पेटल और मिल्क स्क्रब

    गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उसमें कुछ बूंदे दूध मिलाएं। होंठों पर 2 मिनट रगड़ने से होंठ मुलायम और हल्के गुलाबी रंगत वाले बनते हैं।

    नारियल तेल और चीनी स्क्रब

    एक चम्मच नारियल तेल में आधा चम्मच चीनी मिलाएं। होंठों पर हल्के से मसाज करें और पोंछ दें। नारियल तेल होंठों की नमी को लॉक करता है और फटने से बचाता है।

    एलोवेरा और ब्राउन शुगर स्क्रब

    ताजा एलोवेरा जेल में थोड़ी ब्राउन शुगर मिलाएं। यह स्क्रब सूजन और जलन को कम करते हुए डेड स्किन हटाने में मदद करता है।

    नींबू और शहद स्क्रब

    एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू का रस और आधा चम्मच शुगर मिलाएं। यह स्क्रब होंठों की डेड स्किन हटाकर हल्की टैनिंग भी कम करता है।

    इन बातों का भी रखें ध्यान

    • हफ्ते में 2-3 बार ही स्क्रब करें, डेली यूज से होंठ रुखे हो सकते हैं।
    • स्क्रब के बाद हमेशा लिप बाम या नारियल तेल लगाएं।
    • पर्याप्त पानी पिएं और होंठ चाटने की आदत से बचें।


    इन नेटुरल स्क्रब को अपनाकर आप कुछ ही दिनों में अपने होंठों की ड्राइनेस, फटापन और बेजानपन से छुटकारा पाकर उन्हें फिर से सॉफ्ट, पिंक और आकर्षक बना सकती हैं।

