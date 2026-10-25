Odisha-Jharkhand Rail Route: रेलवे ट्रैक पर डटा जंगली हाथियों का झुंड, 10 यात्री ट्रेनें 3 घंटे तक फंसीं

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग के बंडामुंडा रेलखंड और रांची-बंडामुंडा रेल मार्ग पर जंगली हाथियों के झुंड के आ जाने से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

बंडामुंडा के ए-केबिन से डी-केबिन और पी-केबिन से ए-केबिन के बीच शनिवार रात 10:45 बजे से रविवार सुबह 07:00 बजे तक तथा रांची-बंडामुंडा रेल मार्ग पर बांगुरकेला और नुआगांव के बीच देर रात 12:45 बजे से सुबह 07:00 बजे तक हाथियों का झुंड पटरी के आसपास डटा रहा।

1 से 3 घंटे तक खड़ी रहीं 10 यात्री ट्रेनें

ट्रैक के पास हाथियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा के लिहाज से 10 प्रमुख यात्री ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर 1 से 3 घंटे तक रोक कर रखना पड़ा। लंबी अवधि तक ट्रेनें खड़ी रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कॉशन ऑर्डर जारी, वन विभाग की टीम मुस्तैद

रेलवे ने यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रेलखंड में तुरंत कॉशन ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत चालकों को अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने का निर्देश दिया गया है।

इधर, राउरकेला वन विभाग की टीम हाथियों को सुरक्षित तरीके से पटरियों से दूर खदेड़ने के प्रयास में जुटी है, हालांकि हाथियों का झुंड हटने को तैयार नहीं है।

ये ट्रेनें हुईं प्रभावित: