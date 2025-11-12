West Singhbum News: राहगीरों को कट्टा दिखाकर डराने वाला युवक गिरफ्तार, एक फरार
पश्चिमी सिंहभूम में राहगीरों को कट्टा दिखाकर डराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाने की पुलिस को मंगलवार की शाम बड़ी सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को देशी कट्टा सहित गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर दूर जैंतगढ़ बाजार क्षेत्र में दो युवक देशी कट्टा दिखाकर राहगीरों को डरा-धमका रहे हैं।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अविनाश हेम्बरम ने वरीय अधिकारियों को अवगत कराया और तत्काल एएसआई विश्वनाथ हेम्बरम व एएसआई इसरारुल हक को दलबल सहित मौके पर भेजा।
जैंतगढ़ बाजारटांड़ क्षेत्र में पुलिस ने जब तलाशी अभियान चलाया तो दोनों संदिग्ध युवक वैतरणी नदी की ओर भागने लगे। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उनका पीछा किया, इस दौरान एक युवक भागने में सफल रहा जबकि दूसरा पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक की पहचान राहुल करोवा (19 वर्ष), निवासी हाटटांडी, जैंतगढ़ के रूप में हुई।
तलाशी के दौरान राहुल के पास से लोहे का देशी कट्टा (लकड़ी का बट लगा हुआ) बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और बुधवार को न्यायिक हिरासत में चाईबासा भेज दिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि दोनों युवक लोगों को देशी कट्टा दिखाकर डराने और वसूली करने का प्रयास करते थे। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
छापेमारी दल में नोवामुंडी अंचल पुलिस निरीक्षक वासुदेव मुंडा, थाना प्रभारी अविनाश हेम्बरम, एएसआई विश्वनाथ हेम्बरम, एएसआई इसरारुल हक, आरक्षी मो. एबरार, आरक्षी वासुदेव सहित शस्त्र बल शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।