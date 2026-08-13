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    पश्चिमी सिंहभूम में मूसलाधार बारिश का कहर: सड़क-पुलिया ध्वस्त, घरों में घुसा पानी

    By Sudhir Pandey Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:08 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जहां मुख्य सड़क पर पुलिया और पिच टूट गए हैं तथा घरों में पानी घुस गया है ...और पढ़ें

    HighLights

    1. मझगांव-बेनीसागर मुख्य पथ पर पुलिया और सड़क टूटी।

    2. मझगांव में कई घरों में बारिश का पानी घुसा।

    3. बड़बिल, ओडिशा में भी भारी जलजमाव से परेशानी।

    जागरण संवाददाता, मझगांव/बड़बिल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड क्षेत्र में बुधवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

    मझगांव-बेनीसागर मुख्य पथ पर हाईस्कूल के समीप पुलिया का साइड हिस्सा और सड़क का पिच पूरी तरह टूट गया है। इससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    इधर, मझगांव थाना से मुख्य चौक तक बस्ती के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार बारिश के कारण लोगों को घरों से निकलने में भी परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

    वहीं, सुबह करीब चार बजे से लगातार हो रही बारिश का असर पड़ोसी ओडिशा के बड़बिल नगरपालिका क्षेत्र में भी देखने को मिला। वार्ड संख्या 10 में बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है।

    लोगों को जलजमाव के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से सड़क और पुलिया को हुए नुकसान के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराने और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।

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