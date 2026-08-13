पश्चिमी सिंहभूम में मूसलाधार बारिश का कहर: सड़क-पुलिया ध्वस्त, घरों में घुसा पानी

जागरण संवाददाता, मझगांव/बड़बिल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड क्षेत्र में बुधवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

मझगांव-बेनीसागर मुख्य पथ पर हाईस्कूल के समीप पुलिया का साइड हिस्सा और सड़क का पिच पूरी तरह टूट गया है। इससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इधर, मझगांव थाना से मुख्य चौक तक बस्ती के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार बारिश के कारण लोगों को घरों से निकलने में भी परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।