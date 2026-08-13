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    पश्चिमी सिंहभूम में धानसारी नदी का कहर: गड़ासाई टोला डूबा, घर को बहा ले गया पानी

    By Sudhir Pandey Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:58 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम में तेज बारिश के कारण धानसारी नदी उफान पर आ गई, जिससे कुमारडुंगी का गड़ासाई टोला जलमग्न हो गया और एक घर बह गया। लोगों को रात में घर छो ...और पढ़ें

    पश्विमी सिंहभूम में बारिश का कहर। फोटो जागरण

    पश्विमी सिंहभूम में बारिश का कहर। फोटो जागरण

    HighLights

    1. तेज बारिश से धानसारी नदी उफान पर, गड़ासाई टोला जलमग्न।

    2. नदी के तेज बहाव में एक घर और घरेलू सामान बह गए।

    3. छोटालुंती में सड़क पर कटाव, आवागमन प्रभावित होने का खतरा।

    संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार तड़के करीब दो बजे से हो रही तेज बारिश के कारण कुमारडुंगी प्रखंड क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। धानसारी नदी के उफान पर आने से ईठर गांव का गड़ासाई टोला पूरी तरह जलमग्न हो गया। अचानक पानी बढ़ने से लोगों को रात में घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा।

    नदी के तेज बहाव में नदी किनारे स्थित एक घर बह गया। घर के साथ मुर्गी, बकरी, बर्तन, धान, चावल, दाल समेत अन्य घरेलू सामान भी बह गए। ग्रामीणों के अनुसार, रात में अंधेरा होने के कारण पानी बढ़ने के बावजूद कई लोग घंटों घरों में फंसे रहे।

    घरों में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया था। लोग बच्चों और जरूरी सामान के साथ करीब छह घंटे तक पानी के बीच रहने को मजबूर रहे। सुबह रोशनी होने पर लोग किसी तरह घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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    गड़ासाई टोला निवासी कुंती सिरका ने बताया कि रातभर पानी बढ़ता रहा और सभी घरों में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। उन्होंने बताया कि पति बच्चों को लेकर मायके चले गए, जबकि वह छोटी बच्ची के साथ घर में फंसी रहीं। सुबह करीब साढ़े नौ बजे पानी का स्तर कुछ कम होने पर वह घर से बाहर निकल सकीं।

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    तेज बहाव में पुलिया के समीप का घर बहा

    धानसारी नदी पुलिया के समीप स्थित एक घर नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के घरों में भी पानी घुस गया। ग्रामीणों को अपने घर और सामान की सुरक्षा के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी।

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    छोटालुंती में भी भारी नुकसान, सड़क पर कटाव

    तेज बारिश से छोटालुंती गांव में भी एक परिवार का पूरा सामान पानी में बह गया। वहीं छोटालुंती नाला में तेज बहाव के कारण कुमारडुंगी-मझगांव मुख्य सड़क के किनारे कटाव हो रहा है। सड़क के नीचे की मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह जाने से सड़क खोखली हो गई है। इससे सड़क के क्षतिग्रस्त होकर आवागमन प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।

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