पश्चिमी सिंहभूम में धानसारी नदी का कहर: गड़ासाई टोला डूबा, घर को बहा ले गया पानी

संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार तड़के करीब दो बजे से हो रही तेज बारिश के कारण कुमारडुंगी प्रखंड क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। धानसारी नदी के उफान पर आने से ईठर गांव का गड़ासाई टोला पूरी तरह जलमग्न हो गया। अचानक पानी बढ़ने से लोगों को रात में घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा।

नदी के तेज बहाव में नदी किनारे स्थित एक घर बह गया। घर के साथ मुर्गी, बकरी, बर्तन, धान, चावल, दाल समेत अन्य घरेलू सामान भी बह गए। ग्रामीणों के अनुसार, रात में अंधेरा होने के कारण पानी बढ़ने के बावजूद कई लोग घंटों घरों में फंसे रहे।

घरों में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया था। लोग बच्चों और जरूरी सामान के साथ करीब छह घंटे तक पानी के बीच रहने को मजबूर रहे। सुबह रोशनी होने पर लोग किसी तरह घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

गड़ासाई टोला निवासी कुंती सिरका ने बताया कि रातभर पानी बढ़ता रहा और सभी घरों में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। उन्होंने बताया कि पति बच्चों को लेकर मायके चले गए, जबकि वह छोटी बच्ची के साथ घर में फंसी रहीं। सुबह करीब साढ़े नौ बजे पानी का स्तर कुछ कम होने पर वह घर से बाहर निकल सकीं।

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तेज बहाव में पुलिया के समीप का घर बहा धानसारी नदी पुलिया के समीप स्थित एक घर नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के घरों में भी पानी घुस गया। ग्रामीणों को अपने घर और सामान की सुरक्षा के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी।