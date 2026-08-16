झारखंड के कुमारडुंगी में बाढ़ का कहर, 3 दिन बाद भी नहीं पहुंची स्वास्थ्य टीम; 6 बच्चों समेत 10 लोग बीमार

संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी प्रखंड अंतर्गत धानसारी नदी में 13 अगस्त को आई बाढ़ से जलमग्न हुए ईठर गांव के गाड़ासाई टोला में तीन दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है।

लगातार बारिश और बाढ़ के पानी में रहने के कारण छह बच्चों समेत करीब 10 लोगों के बीमार होने की बात सामने आई है। 16 अगस्त तक स्वास्थ्य टीम के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी और चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई अन्य लोगों की तबीयत भी धीरे-धीरे खराब हो रही है।

13 अगस्त को लगातार हुई तेज बारिश के बाद धानसारी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। देखते ही देखते नदी का पानी गाड़ासाई टोला के घरों में घुस गया। बाढ़ के दौरान कई परिवारों को जान बचाने के लिए घरों से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बच्चे भी लंबे समय तक बारिश और बाढ़ के पानी में भीगते रहे। पानी उतरने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आई।

बच्चों समेत कई लोग बीमार ग्रामीण सागर सिरका ने बताया कि बाढ़ के दौरान सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। पानी कम होने के बाद कई बच्चों के बीमार होने का पता चला। ग्रामीणों के अनुसार वे सुबह से स्वास्थ्य विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई टीम नहीं पहुंची है।

अभिराम सिरका ने बताया कि बारिश में भीगने के कारण उनकी पत्नी कुंती सिरका और तीन बच्चों अमीत, मीरा एवं कृष्ण की तबीयत खराब है। श्रीमती सिरका ने बताया कि उनका बेटा मंगल सिरका भी बाढ़ के पानी में भीगने के बाद बीमार हो गया है।

चैतन्य सिरका ने बताया कि घर में पानी भर जाने के कारण वह करीब एक घंटे तक परिवार के साथ घर में फंसे रहे। इसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी सिरका और बच्ची बोती की तबीयत खराब हो गई। उनकी अपनी तबीयत भी अब खराब होने लगी है। सोमाय सिरका ने बताया कि उनके परिवार में पत्नी, बेटी और मां समेत तीन लोग बीमार हैं। सागर सिरका के घर में भी दो बच्चों के बीमार होने की बात सामने आई है।

स्वास्थ्य टीम के इंतजार में ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंचने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। जिन परिवारों के पास आर्थिक साधन हैं, वे निजी चिकित्सकों से इलाज करा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल मेडिकल टीम भेजकर प्रभावित लोगों की जांच और उपचार कराने की मांग की है।

दो कच्चे मकान ढहे, कई में दरार बाढ़ के पानी से गाड़ासाई टोला के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों के अनुसार तीन से चार घंटे तक घरों में पानी जमा रहने से कच्ची दीवारों के नीचे की मिट्टी गल गई। इससे दीवारें कमजोर हो गईं और कई मकानों में दरार पड़ गई है।

जुमाल सिरका और चैतन्य सिरका के कच्चे मकान ढह चुके हैं। अन्य मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। मकानों की स्थिति को देखते हुए कई परिवार बरामदे या दूसरे ग्रामीणों के घरों में रात गुजार रहे हैं।

धान-चावल और घरेलू सामान बर्बाद बाढ़ के पानी से घरों में रखा धान, चावल, कपड़े समेत अन्य घरेलू सामान भी बर्बाद हो गया। कई घरों में पाली गई मुर्गियां भी पानी के तेज बहाव में बह गईं। फिलहाल विधायक निरल पूर्ति की ओर से उपलब्ध कराए गए राशन से प्रभावित ग्रामीणों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधा और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सरकारी सहायता की मांग की है।

मझगांव-कुमारडुंगी सड़क पर भी खतरा 13 अगस्त की तेज बारिश से मझगांव-कुमारडुंगी मुख्य सड़क भी प्रभावित हुई है। छोटालुंती गांव के समीप पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण तेज बहाव में पुलिया के पास की जमीन अंदर से दरककर बह गई। इससे सड़क का एक हिस्सा कमजोर हो गया है। फिलहाल उक्त स्थान पर एक समय में केवल एक वाहन ही गुजर पा रहा है।

सड़क ऊपर से मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे की जमीन खोखली हो चुकी है। इससे कभी भी सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने का खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग से क्षतिग्रस्त हिस्से को पत्थरों से घेर दिया गया है।