गजराज के आतंक से दहला पश्चिमी सिंहभूम: 6 दिनों में 10 मौतें, हाथी को काबू करने बंगाल की रेस्क्यू टीम हुई तैनात

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान वन प्रमंडल क्षेत्र में बीते छह दिनों से आतंक का पर्याय बने एक नर हाथी ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली है। लगातार हो रही मौतों और बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की क्षेत्रीय वन संरक्षक (आरसीसीएफ), रांची, स्मिता पंकज मंगलवार को चाईबासा पहुंचीं।

उन्होंने चाईबासा, कोल्हान, पोड़ाहाट और सारंडा वन प्रमंडलों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान हाथी को नियंत्रित करने और सुरक्षित जंगल में भेजने की विस्तृत रणनीति तैयार की।

झुंड से बिछड़ जाने के कारण आक्रामक हुआ नर हाथी

बैठक के बाद आरसीसीएफ स्मिता पंकज ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में यह नर हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है, जिसके कारण वह अत्यधिक आक्रामक हो गया है। यह हाथी लगातार जंगल से सटे गांवों में घुसकर कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर रहा है।

वहां रह रहे ग्रामीणों को निशाना बना रहा है। हाथी के हमलों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

उन्होंने बताया कि हाथी को नियंत्रित करने के लिए बहुस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आई सात सदस्यीय विशेष रेस्क्यू टीम लगातार मशाल के सहारे हाथी की निगरानी कर रही है और उसे आबादी वाले क्षेत्रों से जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रही है।

आधुनिक तकनीक से हाथी को नियंत्रित करने की तैयारी

इसके साथ ही गुजरात के वनतारा से भी विशेषज्ञ टीम बुलाने की तैयारी की जा रही है, ताकि आधुनिक तकनीक और अनुभव के आधार पर हाथी को सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सके।





आरसीसीएफ स्मिता पंकज ने बताया कि वर्तमान समय हाथियों का मैटिंग पीरियड है। इस दौरान नर हाथी साथी की तलाश में भटकते हैं और सामान्य दिनों की तुलना में अधिक आक्रामक हो जाते हैं।

झुंड से अलग होने के कारण यह हाथी बार-बार गांवों की ओर रुख कर रहा है और लोगों पर हमला कर रहा है। उन्होंने इसे अत्यंत संवेदनशील स्थिति बताते हुए कहा कि वन विभाग की पूरी टीम चौबीसों घंटे निगरानी में लगी हुई है।

हाथियों के आक्रमण से ग्रामीणों में भय का माहौल

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों के हमलों से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। हालिया घटनाओं ने ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा कर दिया है।

जंगल से सटे कई गांवों के लोग रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। हाथी की मौजूदगी वाले इलाकों में ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं।





आरसीसीएफ ने ग्रामीणों से अपील की कि जिन क्षेत्रों में हाथी की गतिविधि देखी जा रही है, वहां रात के समय घरों में न रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि प्रभावित इलाकों में स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों को रात में भी खुला रखा जाए, ताकि ग्रामीण वहां सुरक्षित रूप से रात गुजार सकें।

ग्रामीणों से घरों में हड़िया या महुआ न बनाने की अपील

इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीणों से अपने घरों में हड़िया या महुआ न बनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इसकी गंध से आकर्षित होकर हाथी घरों को निशाना बनाते हैं।

वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतकों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है।

विभाग की प्राथमिकता मानव जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ हाथी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना उसे सुरक्षित जंगल में पहुंचाना है।

हाथी हमले की तिथिवार घटनाएं

01 जनवरी

टोंटो प्रखंड के बांडीझारी गांव निवासी 35 वर्षीय मंगल सिंह हेंब्रम की मौके पर ही मौत हो गई। उसी रात बिरसिंहहातु गांव के कुचुबासा टोली निवासी 55 वर्षीय उर्दूप बहंदा तथा सदर प्रखंड के रोरो गांव निवासी 57 वर्षीय विष्णु सुंडी की भी हाथी के हमले में जान चली गई। बिरसिंहहातु गांव की मानी कुंटिया और सुखमति बहंदा गंभीर रूप से घायल हुईं।