West Singhbhum News: गुवा रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य ठप, रंगदारी और उगाही से ठेकेदार परेशान

जागरण संवाददाता, चाईबासा। दिवाकर इंजीनियरिंग वर्क्स को भारतीय रेल के चक्रधरपुर मंडल के तहत गुवा रेलवे स्टेशन परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का आदेश मिला था। पिछले दो वर्षों से यह कंपनी कार्यरत है, परंतु बीते कुछ महीनों से स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी और जबरन उगाही के कारण कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। कंपनी की ओर से बताया गया कि पिछले दो वर्षों में कई बार कर्मचारियों और मजदूरों पर हमला किया गया है।

7 जून 2025 को ठेकेदार ज्योति कुमार दिवाकर पर कार्यस्थल पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी शिकायत चाईबासा थाना में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को एक बार फिर राजेश अंबेसडा पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वे फिलहाल सेल अस्पताल गुवा में इलाजरत हैं।

लगातार हमलों से मजदूरों में दहशत का माहौल है और अधिकांश ने काम छोड़ दिया है। कंपनी के प्रमुख ज्योति कुमार दिवाकर ने कहा कि ऐसे माहौल में कार्य जारी रखना संभव नहीं है। कई बार रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक वर्क साइट पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता।