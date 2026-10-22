पश्चिम सिंहभूम में भाभी ने सब्बल से वार कर देवर को उतारा मौत के घाट, बताई आत्मरक्षा की वजह; जांच शुरू

जासं, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंसेरा गांव में सब्बल से जानलेवा हमला किए जाने के बाद 26 वर्षीय जोएल हेंब्रम की मौत हो गई।

घटना की सूचना ग्रामीण मुंडा के माध्यम से मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के बड़े भाई तिड्यूस हेंब्रम और उसकी पत्नी शुरू कुई को हिरासत में ले लिया है और दोनों से सघन पूछताछ की जा रही है।

मृतक के पिता पतरस हेंब्रम के अनुसार, आरोपी महिला शुरू कुई ने बताया कि जोएल हेंब्रम उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था।

महिला का दावा है कि उसने अपनी अस्मत बचाने और आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही पास रखे सब्बल से उस पर वार किया। हालांकि, महिला के इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिस प्रशासन इस मामले में हत्या के आरोपी और आत्मरक्षा में किए गए वार, दोनों पहलुओं को गंभीरता से ध्यान में रखकर पड़ताल कर रहा है। फिलहाल घटना के पीछे की असली और वास्तविक वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा भेज दिया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट से मौत के सटीक कारणों और शरीर पर लगी चोटों की प्रकृति का स्पष्ट पता चल सकेगा।

थाना प्रभारी के अनुसार, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिरासत में लिए गए दंपति से पूछताछ कर विवाद के कारणों को समझने का प्रयास किया जा रहा है।

जांच में सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।