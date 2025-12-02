काजीपेट-बल्हारशाह सेक्शन में ट्रिपलिंग कार्य के कारण 26 जनवरी से 27 दिनों तक चक्रधरपुर मंडल की 7 ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। साउथ सेंट्रल रेलवे के काजीपेट-बल्हारशाह सेक्शन में तीसरी लाइन (पैच ट्रिपलिंग) निर्माण कार्य तथा मंदमारि स्टेशन पर प्री-एनआई और एनआई कार्य के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली सात ट्रेनों का परिचालन 26 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है। इसके अलावा, 13 फरवरी को दरभंगा से खुलने वाली 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस को 75 मिनट देरी से रवाना (रिशेड्यूल) किया जाएगा।

रेलवे ने बताया कि ट्रेनों के रद होने से बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हजारों यात्रियों को दिक्‍कतों का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

आज से 16 तक भुवनेश्वर-आनंदविहार एक्स. में लगेगी अतिरिक्त एक थर्ड एसी कोच इस्ट कोस्ट रेलवे ने यात्रियों की अत्यधिक भीड़ से निपटने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से गुजरने वाली भुवनेश्वर-आनंदविहार-भुवनेश्वर एक्सप्रेस में आज से 16 दिसंबर तक एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगा कर चलाने की घोषणा कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 03 से 14 दिसंबर तक भुवनेश्वर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12819 भुवनेश्वर - आनंदविहार ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच और 05 से 16 दिसंबर तक आनंदविहार स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12820 आनंदविहार - भुवनेश्वर - ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगा कर चलाया जाएगा।

इन तिथियों में ये ट्रेनें रद रहेंगी

07005 चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल

रद तिथि: 26 जनवरी, 02 फरवरी, 09 फरवरी 2026

07006 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल

रद तिथि: 29 जनवरी, 05 फरवरी, 12 फरवरी 2026

03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल

रद तिथि: 26, 28 जनवरी तथा 02, 04, 09, 11 फरवरी 2026

07255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल

रद तिथि: 28 जनवरी, 04 फरवरी, 22 फरवरी 2026

07256 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल

रद तिथि: 30 जनवरी, 06 फरवरी, 13 फरवरी 2026

07051 तिरुपति-रक्सौल स्पेशल

रद तिथि: 31 जनवरी एवं 07 फरवरी 2026

07052 रक्सौल-तिरुपति स्पेशल