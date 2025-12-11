टाटानगर–बिलासपुर एक्सप्रेस 7 जनवरी तक रद, जानें Railway ने बताई यह बड़ी वजह 

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण टाटानगर–बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस (18113/18114) का परिचालन 11 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक रद करने की घोषणा की है। रेलवे ने इस निर्णय के पीछे रांची रेल मंडल क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को प्रमुख कारण बताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे के अनुसार, रांची रेल मंडल ने 10 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक टाटानगर-हटिया-टाटानगर एक्सप्रेस (18601/18602) के परिचालन को रद कर दिया है। इस ट्रेन की रेक का रखरखाव आमतौर पर हटिया स्टेशन पर किया जाता है।

बता दें, विकास कार्यों के कारण हटिया रेलवे स्टेशन रेक मेंटेनेंस उपलब्ध कराने में असमर्थ है। ऐसे में हटिया रेल प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल से इस रेक का रखरखाव अपने स्तर पर करने का अनुरोध किया था।

चक्रधरपुर रेल मंडल ने भी इस कार्य को करने में असमर्थता जताई। ऐसे हालात में टाटानगर-हटिया-टाटानगर एक्सप्रेस की रेक उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके आधार पर रोजाना टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस चलाई जाती थी।

रेक का लिंक टूटने के कारण अंततः रेलवे को मजबूरन टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस का परिचालन अस्थायी रूप से रद करना पड़ा।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, विकास कार्य पूरा होने और रेक उपलब्ध होने के बाद ट्रेन का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा।

उधर, नियमित यात्रियों ने लंबी अवधि के लिए ट्रेन रद होने पर नाराजगी व्यक्त की है। यात्रियों का कहना है कि त्योहार और वर्षांत यात्रा अवधि में ट्रेन रद होने से बड़ी असुविधा होगी।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट, NTES और हेल्पलाइन के माध्यम से अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त करें।