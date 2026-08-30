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Indian Rail: टाटानगर से गुजरने वाली ओडिशा संपर्क क्रांति में लगेगा अतिरिक्त थर्ड एसी कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 09:28 PM (IST)

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर स्टेशन से गुजरने वाली ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 2 सितंबर ...और पढ़ें

भारतीय रेल की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

भारतीय रेल की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

HighLights

  1. ओडिशा संपर्क क्रांति में अतिरिक्त थर्ड एसी कोच।

  2. 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मिलेगी यह सुविधा।

  3. त्योहारी भीड़ और वेटिंग लिस्ट से मिलेगी राहत।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त थर्ड एसी (3rd AC) कोच जोड़ने की घोषणा की है। 
 
यह सुविधा आगामी 02 सितंबर से 02 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। इससे त्‍योहार के समय में जुटने वाली भीड़ से रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। 
 

रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार:

  •     ट्रेन नंबर 12819 (भुवनेश्वर-आनंद विहार ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस): में 02 सितंबर से 30 सितंबर तक एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा।
  •     ट्रेन नंबर 12820 (आनंद विहार-भुवनेश्वर ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस): में 04 सितंबर से 02 अक्टूबर तक एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा।


त्योहारी सीजन से ठीक पहले रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अतिरिक्त डिब्बा लगने से सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगी और उनकी यात्रा सुगम व सुखद होगी।