383 एकड़ में फैली विजय-टू आयरन ओर माइंस पर नया अपडेट, Tata Steel और जिला प्रशासन के बीच हुई डील
पश्चिमी सिंहभूम की विजय-टू आयरन ओर माइंस को फिर से शुरू करने के लिए जिला प्रशासन और टाटा स्टील के ...और पढ़ें
HighLights
विजय-टू आयरन ओर माइंस फिर से शुरू होगी।
जिला प्रशासन और टाटा स्टील के बीच समझौता।
स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा।
अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समझौता
प्रशासन की ओर से उपायुक्त (DC) मनीष कुमार तथा टाटा स्टील की ओर से महाप्रबंधक देवाशीष जेना, माइनिंग प्लान एवं प्रोजेक्ट चीफ अवनीष कुमार और विजय-टू माइंस के चीफ सह माइंस एजेंट राजीव कुमार ने इस समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
383 एकड़ में फैली है खदान, जानें पूरा बैकग्राउंड
विजय-टू आयरन ओर माइंस घाटकुड़ी रक्षित वन क्षेत्र के 383.20 एकड़ (155.078 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैली हुई है।
- शुरुआती पट्टा: यह खनन पट्टा मूल रूप से मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड के नाम पर 18 अगस्त 2005 से 17 अगस्त 2025 तक (20 वर्षों के लिए) स्वीकृत हुआ था।
- टाटा में विलय: बाद में सरकारी अनुमति से इसे टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया, जो आगे चलकर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड बनी और अंततः इसका विलय टाटा स्टील लिमिटेड में हो गया।
कानूनी प्रावधान और 50 वर्षों का विस्तार
रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति
जिला प्रशासन और टाटा स्टील के बीच इस समझौते के बाद अब खदान में जल्द ही खनन कार्य दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।
इस खदान के चालू होने से पश्चिमी सिंहभूम जिले में खनन गतिविधियों को नया जीवन मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी।