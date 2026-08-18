रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर:हावड़ा और संतरागाछी की 8 ट्रेनें अब शालीमार से चलेंगी, देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने रेल संचालन को अधिक सुगम बनाने और प्रमुख स्टेशनों पर टर्मिनल क्षमता का बेहतर प्रबंधन करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है।

हावड़ा और संतरागाछी स्टेशनों से चलने वाली 8 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रारंभिक टर्मिनल को बदलकर अब नए टर्मिनल स्टेशन शालीमार में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है।

इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नई समय-सारणी (Time Table) घोषित कर दी है।



इसके अतिरिक्त, रेलवे ने ट्रेन नंबर 12884 पुरुलिया-हावड़ा रूपासी बांग्ला एक्सप्रेस के टर्मिनल में भी बदलाव किया है। 25 अक्टूबर से यह ट्रेन हावड़ा के बजाय संतरागाछी तक ही जाएगी और रात 09:00 बजे संतरागाछी स्टेशन पहुंचेगी।



