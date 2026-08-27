दक्षिण पूर्व रेलवे का बड़ा फैसला: भीड़ नियंत्रित करने के लिए 5 प्रमुख ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, देखें सूची

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। त्यौहारों और छुट्टियों के सीजन में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली दो ट्रेनों और खड़गपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली तीन ट्रेनों में 29 अगस्त से 03 अक्टूबर के बीच विभिन्न तिथियों में अतिरिक्त कोच (एक्स्ट्रा डिब्बे) जोड़ने की घोषणा की है।

इस फैसले से लंबी दूरी और दैनिक यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में आसानी होगी।

इन ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त डिब्बे

शालिमार-मुंबई एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस (18030): 29 अगस्त से 02 अक्टूबर तक इस ट्रेन में 1 अतिरिक्त थर्ड एसी (3rd AC) कोच और 1 अतिरिक्त स्लीपर (Sleeper) कोच लगाया जाएगा।

राउरकेला-जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (18107): 30 अगस्त को इस ट्रेन में 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा।

30 अगस्त को इस ट्रेन में 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच जाएगा। शालिमार-पुरी एक्सप्रेस (18039): 30 अगस्त को इस ट्रेन में 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे।

30 अगस्त को इस ट्रेन में 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। सांतरागाछी-यलहंका वातानुकूलित एक्सप्रेस (18063): 03 अक्टूबर को इस ट्रेन में 1 अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा।

03 अक्टूबर को इस ट्रेन में 1 अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जाएगा। हावड़ा-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12837): 29 से 31 अगस्त तक तथा 01 से 04 अक्टूबर तक इस ट्रेन में 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा।



रेलवे अधिकारियों के अनुसार, त्यौहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को कम करने और यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक सफर मुहैया कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।