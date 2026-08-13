रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: शालिमार-LTT, हावड़ा-पुरी और हटिया-दुर्ग समेत 10 ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच
दक्षिण पूर्व रेलवे ने आगामी त्योहारों और यात्रा के मौसम में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए 10 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा क ...और पढ़ें
HighLights
त्योहारों और यात्रा के मौसम में भीड़ कम करने हेतु।
15 से 21 अगस्त तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आगामी त्यौहारों और यात्रा के मौसम में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है।
रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल, रांची रेल मंडल और खड़गपुर मंडल से होकर गुजरने वाली कुल 10 प्रमुख ट्रेनों में 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच अतिरिक्त कोच (डिब्बे) लगाकर चलाने की आधिकारिक घोषणा की है।
इस फैसले से लंबी दूरी व अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले हजारों रेल यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में बड़ी सहूलियत होगी।
इन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त डिब्बे:
- शालिमार - मुंबई LTT कुर्ला एक्सप्रेस (18030): 15 से 21 अगस्त तक 1 थर्ड एसी और 1 स्लीपर कोच।
- हावड़ा - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12837): 15 से 21 अगस्त तक 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच।
- राउरकेला - जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (18107): 15 और 16 अगस्त को 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच।
- हटिया - दुर्ग एक्सप्रेस (18641): 18 अगस्त को 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच।
- रांची - गोड्डा एक्सप्रेस (18603): 15, 18 और 20 अगस्त को 1 अतिरिक्त स्लीपर कोच।
- शालिमार - चार्लापल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस (18045): 15 से 21 अगस्त तक 1 अतिरिक्त थर्ड एसी कोच।
- संतरागाछी - यलहंका एसी एक्सप्रेस (18063): 20 अगस्त को 1 अतिरिक्त थर्ड एसी कोच।
- शालिमार - पुरी एक्सप्रेस (18039): 16 अगस्त को 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच।
- संतरागाछी - पुरूलिया रूपसि बंगला एक्सप्रेस (12883/12884): 16 अगस्त को दोनों दिशाओं में 1-1 नन-एसी चेयर कार कोच।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, त्यौहारों के सीजन में ट्रेनों में अचानक बढ़ी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए यह अल्पकालिक व्यवस्था की गई है।
यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या काउंटर से अपडेटेड सीट उपलब्धता जांच कर अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।