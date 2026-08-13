रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: शालिमार-LTT, हावड़ा-पुरी और हटिया-दुर्ग समेत 10 ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आगामी त्यौहारों और यात्रा के मौसम में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है।

रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल, रांची रेल मंडल और खड़गपुर मंडल से होकर गुजरने वाली कुल 10 प्रमुख ट्रेनों में 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच अतिरिक्त कोच (डिब्बे) लगाकर चलाने की आधिकारिक घोषणा की है।

इस फैसले से लंबी दूरी व अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले हजारों रेल यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में बड़ी सहूलियत होगी।

इन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त डिब्बे: