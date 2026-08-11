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    साकची बाजार के छतों पर चोर की घेराबंदी: दुकानदारों ने खदेड़कर पकड़ा, थैले से भारी मात्रा में कॉपर तार बरामद

    By Anwesh AmbashtEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:44 PM (IST)

    जमशेदपुर के साकची बाजार में दुकानदारों ने एक चोर को रंगेहाथ पकड़ा, जो एसी के कॉपर पाइप और तार चुराता था। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया चोर नशे की लत के ...और पढ़ें

    HighLights

    1. साकची बाजार में एसी कॉपर पाइप चोर रंगेहाथ पकड़ा गया।

    2. दुकानदारों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को घेरा।

    3. आरोपित रमजान नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करता था।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची बाजार की डालडा लाइन में पिछले करीब एक महीने से दुकानों के एयर कंडीशनर (एसी) से कॉपर पाइप और तार चोरी करने वाले एक चोर को मंगलवार सुबह दुकानदारों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। 
     
    घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब चोर एक दुकान की छत पर चढ़कर एसी का कॉपर पाइप काट रहा था। दुकानदारों ने उसे खदेड़कर पकड़ा और साकची थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
     

    सीसीटीवी फुटेज से खुली संदिग्ध की पोल

    पकड़े गए आरोपित की पहचान ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी रमजान के रूप में हुई है। साकची बाजार में लगातार हो रही कॉपर पाइप चोरी की घटनाओं से परेशान होकर व्यापारियों ने छतों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। 
     
    मंगलवार सुबह कैमरों की निगरानी के दौरान एक युवक छत पर संदिग्ध गतिविधियां करता नजर आया। फुटेज देखते ही दुकानदार तुरंत सक्रिय हो गए और छत पर पहुंचकर चारों तरफ से घेराबंदी कर चोर को दौड़ाकर दबोच लिया।
     

    नशे की लत के लिए करता था चोरी, भारी मात्रा में सामान बरामद

    तलाशी लेने पर आरोपित के पास मौजूद थैले से काफी मात्रा में कटे हुए कॉपर तार और पाइप बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने कबूल किया कि वह अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। 
     
    व्यापारियों के अनुसार, डालडा लाइन की सभी दुकानों की छतें आपस में जुड़ी होने के कारण चोर आसानी से एक से दूसरी छत पर चला जाता था। एक एसी का कॉपर पाइप चोरी होने से दुकानदार को 5,000 से 7,000 रुपये तक का आर्थिक नुकसान होता था।
     

    व्यापारियों की सतर्कता आई काम

    साकची बाजार दुकानदार संगठन के महासचिव संदीप बर्मन ने बताया कि कॉपर पाइप चोरी होने की शिकायत कई बार पुलिस से की गई थी, लेकिन जब कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो दुकानदारों ने खुद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया। 
     
    छतों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का ही नतीजा रहा कि आरोपी रंगेहाथ पकड़ा गया। पुलिस अब आरोपित से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।