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    चक्रधरपुर मंडल में भारी बारिश से रेल यातायात प्रभावित: उत्कल, दुरंतो और वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रास्ते में रुकीं

    By Rupesh KumarEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:32 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला-पानपोस-कालूंगा खंड में भारी बारिश से रेल पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई, जिससे हावड़ा-मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ब ...और पढ़ें

    मूसलाधार बारिश के कारण राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया।

    मूसलाधार बारिश के कारण राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया।

    HighLights

    1. भारी बारिश से राउरकेला-पानपोस-कालूंगा खंड में पटरी क्षतिग्रस्त।

    2. हावड़ा-मुंबई मार्ग पर उत्कल, वंदे भारत सहित ट्रेनें रुकीं।

    3. मरम्मत के बाद तीसरी लाइन से रेल सेवा बहाल।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत राउरकेला, पानपोस और कालूंगा स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया। 
     
    राउरकेला के पानपोस और कालूंगा स्टेशनों के बीच किलोमीटर पोल नंबर 415/19 से 24 के मध्य भारी बारिश के चलते रेल पटरी के नीचे की मिट्टी और जमीन बह जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। 
     
    सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया।
     
    घटनास्थल पर स्थिति काफी विकराल देखने को मिली, जहां पटरियों के आसपास चारों तरफ पानी भर गया। तेज बहाव के कारण पटरी के नीचे की जमीन बह गई और कई स्थानों पर पानी रेल लाइन के ऊपर से नदी की तरह बहता नजर आया।
     

    सुंदरगढ़ में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5:00 बजे से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में बारिश ने भयंकर रूप ले लिया। 
     
    लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से राउरकेला समेत कई निचले इलाकों में जलजमाव हो गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटरी के नीचे से मिट्टी बहने की खबर मिलते ही रेल प्रशासन हरकत में आया। 
     
    यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद रेलवे की तकनीकी एवं राहत टीम को ट्रैक की मरम्मत व सुरक्षा जांच के लिए रवाना किया गया।
     

    ये प्रमुख ट्रेनें हुईं प्रभावित

    हावड़ा-मुंबई मार्ग देश के सबसे व्यस्ततम रेल गलियारों में से एक है। इस घटना के कारण लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ:

    •     18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस: बिसरा स्टेशन पर सुबह 9:37 बजे से 11:20 बजे तक नियंत्रित की गई।
    •     18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस: गोइलकेरा स्टेशन पर सुबह 10:16 बजे से 11:14 बजे तक रोकी गई।
    •     13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस: सोनुवा स्टेशन से सुबह 10:37 बजे विलंब से रवाना हुई।
    •     20871 हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस: चक्रधरपुर स्टेशन पर सुबह 10:03 बजे से 10:23 बजे तक रोकी गई।
    •     12222 हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस: चक्रधरपुर स्टेशन पर सुबह 10:42 बजे से 11:00 बजे तक नियंत्रित की गई।
    •     08184 रामगढ़-राउरकेला परीक्षा स्पेशल: नुआगांव स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे से खड़ी रही।
    •     22861 हावड़ा-कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस: रेलवे अपडेट के अनुसार हावड़ा से ही रवाना नहीं हो सकी।
    •     15028 गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस: बड़गांव स्टेशन पर सुबह 9:52 बजे से रोकी गई।


    थर्ड लाइन से परिचालन शुरू: रेल अधिकारी

    मामले की जानकारी देते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया क‍ि राउरकेला-पानपोस-कालूंगा रेल खंड में भारी बारिश के कारण पटरियों पर जलजमाव हो गया था और पानपोस के पास पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई थी। 
     
    यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार सुबह 09:50 बजे से परिचालन रोक दिया गया था। मरम्मत कार्य के बाद थर्ड लाइन पर सुबह 11:40 बजे से ट्रेनों की आवाजाही पुनः शुरू कर दी गई है।