चक्रधरपुर मंडल में भारी बारिश से रेल यातायात प्रभावित: उत्कल, दुरंतो और वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रास्ते में रुकीं

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत राउरकेला, पानपोस और कालूंगा स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया।

राउरकेला के पानपोस और कालूंगा स्टेशनों के बीच किलोमीटर पोल नंबर 415/19 से 24 के मध्य भारी बारिश के चलते रेल पटरी के नीचे की मिट्टी और जमीन बह जाने की सूचना से हड़कंप मच गया।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया।

घटनास्थल पर स्थिति काफी विकराल देखने को मिली, जहां पटरियों के आसपास चारों तरफ पानी भर गया। तेज बहाव के कारण पटरी के नीचे की जमीन बह गई और कई स्थानों पर पानी रेल लाइन के ऊपर से नदी की तरह बहता नजर आया।

सुंदरगढ़ में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5:00 बजे से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में बारिश ने भयंकर रूप ले लिया।

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से राउरकेला समेत कई निचले इलाकों में जलजमाव हो गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटरी के नीचे से मिट्टी बहने की खबर मिलते ही रेल प्रशासन हरकत में आया।

यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद रेलवे की तकनीकी एवं राहत टीम को ट्रैक की मरम्मत व सुरक्षा जांच के लिए रवाना किया गया।

ये प्रमुख ट्रेनें हुईं प्रभावित

हावड़ा-मुंबई मार्ग देश के सबसे व्यस्ततम रेल गलियारों में से एक है। इस घटना के कारण लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ: