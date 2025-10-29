ड्यूटी खत्म कर घर लौटते वक्त तेल टैंकर की चपेट में आए दो भाई, एक की मौत

संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर । बुधवार शाम जगन्नाथपुर-सिरिंगसिया मार्ग पर बलियाडीह नदी पुलिया के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे दो सगे भाइयों की स्कूटी को तेज रफ्तार तेल टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में सिंहपोखरिया निवासी दिलीप कलुंडिया (गैंगमेन, रेलवे-जोड़ा) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई बिरसा कलुंडिया गंभीर रूप से घायल हो गया।



जानकारी के अनुसार, दोनों भाई स्कूटी से जोड़ा से अपने गांव लौट रहे थे। दिलीप रेलवे की वर्दी में था। उसी समय सामने से आ रहे तेल टैंकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई। बिरसा को हाथ-पैर और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

घटना के वक्त बच्चों के साथ आ रही थीं पत्नी :

दिलीप की पत्नी कस्तूरबा जारिका अपने छोटे बच्चे के साथ दूसरी बाइक पर पीछे आ रही थीं। हादसे में वे दोनों सुरक्षित हैं। घटना के बाद टैंकर चालक वाहन को सीधे जगन्नाथपुर थाना ले गया। पुलिस ने मौके से शव और स्कूटी को जब्त कर लिया है। देर शाम होने के कारण शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को सदर अस्पताल, चाईबासा में कराया जाएगा।

भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग :

ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बलियाडीह पुलिया का मोड़ बेहद खतरनाक है और यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक (नो-एंट्री) लागू करने की मांग की है।





