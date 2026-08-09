चाईबासा के आयुगोड़ा जंगल में गर्भवती युवती का शव मिलने से सनसनी, एक साल पहले हुई थी शादी

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आयुगोड़ा जंगल में रविवार को 18 वर्षीय गर्भवती युवती दशमा सांवैया का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

जंगल में मवेशी चराने गए बच्चों ने सबसे पहले शव को देखा और तुरंत अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों व गांव के मुंडा के माध्यम से मंझारी थाना पुलिस को सूचित किया गया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही मंझारी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया।