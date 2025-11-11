Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ODISHA में बड़ी कार्रवाई, बैतरणी नदी तट पर अवैध खनन पर शिकंजा, 56 वाहन जब्त

    By Girdhari Lal Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    ओडिशा के क्योंझर जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बैतरणी नदी के किनारे 56 वाहन और एक पोकलेन जब्त की। यह कार्रवाई टांपा घाट और रम्पा छक में की गई। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    खनन एवं पुलिस विभाग ने आनंदपुर अनुमंडल में वैतरणी नदी तट पर अवैध बालू खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए 56 वाहनों की तस्वीर।

    संवाद सूत्र, बड़बिल। ओडिशा के क्योंझर जिले के आनंदपुर अनुमंडल में प्रशासन ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार की देर रात बैतरणी नदी तट से 56 वाहन और एक पोकलेन जब्त की। 
     
    यह कार्रवाई रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के टांपा घाट और नंदीपदा थाना क्षेत्र के रम्पा छक में एक साथ की गई। अधिकारियों के अनुसार, टांपा घाट से 35 हाइवा, ट्रक, टीपर और एक एक्सकेवेटर जब्त किए गए, जबकि रम्पा छक से 21 भारी वाहन पकड़े गए। 
     
    रात के समय कई चालक फरार होने में सफल रहे, हालांकि ज्यादातर वाहनों को पुलिस ने मौके पर लाइन में खड़ा कर कब्जे में ले लिया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि बैतरणी नदी के किनारे लंबे समय से अवैध खनन हो रहा था, जो ट्रकों के माध्यम से विभिन्न जिलों में बाले की आपूर्ति करता था।
     
    आनंदपुर अनुमंडल खनन अधिकारी ने कहा कि अभियान गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया और इसके लिए खनन विभाग व पुलिस की संयुक्त टीमें तैनात की गईं। मौके पर दर्जनों पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। 
     
    जब्त किए गए वाहनों के कागजात की जांच जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
     
    अधिकारियों ने बताया कि बिना लीज या परमिट के रेत का खनन, भंडारण या परिवहन प्रतिबंधित है। साथ ही, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खनन क्षेत्र के लिए स्वीकृत खनन योजना और पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य होती है। 
     
    प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से नदी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते रेत माफिया पर लगातार नकेल कसी जा रही है। कार्रवाई के बाद बैतरणी नदी तट पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि खनन माफिया दोबारा सक्रिय न हो सकें।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें