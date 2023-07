भारतीय रेलवे में कल से शुरू हो रही नई व्यवस्था, अब छोटे स्टेशन के नाम के साथ जुड़ेंगे नजदीक के प्रसिद्ध स्थल

भारतीय रेल में पहली बार छोटे स्टेशन के साथ आसपास के प्रसिद्ध स्थल और बड़े रेलवे स्टेशनों के नाम जोड़ने का नया और अनोखा प्रयास शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 21 जुलाई शुक्रवार से की जा रही है। इस नए प्रयोग से यात्रियों को छोटे स्टेशन की लोकेशन को समझने में आसानी होगी। खासकर पर्यटक अपनी यात्रा का समझदारी से प्लान कर पाएंगे।

भारतीय रेल में कल से शुरू हो रही नई व्यवस्था, छोटे स्टेशन के नाम के साथ जुड़ेंगे प्रसिद्ध स्थल

