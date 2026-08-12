Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    मौर्या एक्सप्रेस का बदला रूट; श्रावणी मेले के लिए टाटा-गोड्डा व बक्सर एक्सप्रेस को मिला नया स्टॉपेज

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:52 PM (IST)

    दानापुर मंडल में पुल कार्य के कारण मौर्या एक्सप्रेस का रूट 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बदला गया है। वहीं, श्रावणी मेले के लिए 17 से 28 अगस्त तक तीन जोड़ ...और पढ़ें

    भारतीय रेल की प्रतकात्‍मक तस्‍वीर।

    भारतीय रेल की प्रतकात्‍मक तस्‍वीर।

    HighLights

    1. दानापुर मंडल में पुल कार्य के कारण मार्ग में परिवर्तन हुआ।

    2. श्रावणी मेले के लिए तीन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव मिला।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने दानापुर रेल मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी स्टेशनों के बीच नए पुल को जोड़ने तथा मेन लाइन कनेक्शन कार्य के कारण मौर्या एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है। 
     
    वहीं दूसरी ओर, श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न छोटे स्टेशनों पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है।
     

    25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बदले रूट पर चलेगी मौर्या एक्सप्रेस

    दानापुर मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा से गुजरने वाली ट्रेन संख्या 15027/15028 संबलपुर-गोरखपुर-संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस का परिचालन डायवर्टेड रूट (परिवर्तित मार्ग) से किया जाएगा।

    •     ट्रेन नंबर 15027 (संबलपुर-गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस): 25 से 30 सितंबर और 1 से 4 अक्टूबर तक यह ट्रेन किऊल, सोनपुर के बजाय परिवर्तित मार्ग किऊल-मुंगेर-बरौनी होते हुए चलेगी।
    •     ट्रेन नंबर 15028 (गोरखपुर-संबलपुर मौर्याएक्सप्रेस): 25 से 30 सितंबर और 1 से 4 अक्टूबर तक यह ट्रेन सोनपुर, किऊल के बजाय बरौनी-मुंगेर-किऊल के रास्ते संचालित होगी।


    श्रावणी मेले के लिए 3 जोड़ी ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव

    श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने 17 से 28 अगस्त तक निम्नलिखित ट्रेनों को 2 मिनट का स्टॉपेज प्रदान किया है:

    •     टाटानगर - गोड्डा एक्सप्रेस (18185): चंद्रपुरा और कतरासगढ़ स्टेशनों पर 2 मिनट के लिए रुकेगी।
    •     दुर्ग-आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस (13287/13288):मनकठा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है।
    •     टाटानगर-बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस (18183/18184):अथमलगोला और करौटा स्टेशनों पर 2 मिनट के लिए रुकेगी।


    छोटे स्टेशनों पर इन ट्रेनों के ठहराव से श्रावणी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।