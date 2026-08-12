मौर्या एक्सप्रेस का बदला रूट; श्रावणी मेले के लिए टाटा-गोड्डा व बक्सर एक्सप्रेस को मिला नया स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने दानापुर रेल मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी स्टेशनों के बीच नए पुल को जोड़ने तथा मेन लाइन कनेक्शन कार्य के कारण मौर्या एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है।

वहीं दूसरी ओर, श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न छोटे स्टेशनों पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है।

25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बदले रूट पर चलेगी मौर्या एक्सप्रेस

दानापुर मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा से गुजरने वाली ट्रेन संख्या 15027/15028 संबलपुर-गोरखपुर-संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस का परिचालन डायवर्टेड रूट (परिवर्तित मार्ग) से किया जाएगा।

ट्रेन नंबर 15027 (संबलपुर-गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस): 25 से 30 सितंबर और 1 से 4 अक्टूबर तक यह ट्रेन किऊल, सोनपुर के बजाय परिवर्तित मार्ग किऊल-मुंगेर-बरौनी होते हुए चलेगी। ट्रेन नंबर 15028 (गोरखपुर-संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस): 25 से 30 सितंबर और 1 से 4 अक्टूबर तक यह ट्रेन सोनपुर, किऊल के बजाय बरौनी-मुंगेर-किऊल के रास्ते संचालित होगी।

श्रावणी मेले के लिए 3 जोड़ी ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने 17 से 28 अगस्त तक निम्नलिखित ट्रेनों को 2 मिनट का स्टॉपेज प्रदान किया है: