बिहार व ओडिशा के दो शातिर चोर गिरफ्तार: मनोहरपुर से चोरी हुआ पिकअप वाहन कांड्रा टोल से जब्त
मनोहरपुर पुलिस ने छह दिनों के भीतर चोरी हुए पिकअप वाहन मामले को सुलझा लिया है। दो शातिर चोरों को ...और पढ़ें
HighLights
मनोहरपुर पुलिस ने छह दिन में सुलझाई वाहन चोरी की गुत्थी।
दो शातिर चोर गिरफ्तार, ओडिशा से चोरी का पिकअप बरामद।
तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना से मिली पुलिस को सफलता।
जासं, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की मनोहरपुर थाना पुलिस ने लाइनपार दुर्गा पंडाल के पास से चोरी हुए पिकअप वाहन मामले की गुत्थी को महज छह दिनों के भीतर सुलझा लिया है।
पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दो शातिर चोरों को मनोहरपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है।
उनकी निशानदेही पर चोरी गया पिकअप वाहन ओडिशा के कांड्रा टोल ब्रिज के पास से बरामद कर जब्त कर लिया गया।
24 अगस्त को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त को सुंदरगढ़ (ओडिशा) निवासी दशरथ किसन ने मनोहरपुर थाने में वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था।
तकनीकी मदद से हुई गिरफ्तारी
जांच टीम ने तकनीकी शाखा की सहायता से संदिग्धों की पहचान की और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के आरा (हाल पता झारसुगुड़ा) निवासी विनोद सिंह (45) और ओडिशा के सुंदरगढ़ निवासी प्रशांत कुमार नायक शामिल हैं।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विनोद सिंह का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ ओडिशा के तलसारा थाने में भी मामला दर्ज है।
कार्रवाई करने वाली छापेमारी टीम में मनोहरपुर अंचल के पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का, अजय प्रसाद, नवकिशोर कुदादा समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।