बिहार व ओडिशा के दो शातिर चोर गिरफ्तार: मनोहरपुर से चोरी हुआ पिकअप वाहन कांड्रा टोल से जब्त

जासं, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की मनोहरपुर थाना पुलिस ने लाइनपार दुर्गा पंडाल के पास से चोरी हुए पिकअप वाहन मामले की गुत्थी को महज छह दिनों के भीतर सुलझा लिया है।

पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दो शातिर चोरों को मनोहरपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है।

उनकी निशानदेही पर चोरी गया पिकअप वाहन ओडिशा के कांड्रा टोल ब्रिज के पास से बरामद कर जब्त कर लिया गया।

24 अगस्त को दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त को सुंदरगढ़ (ओडिशा) निवासी दशरथ किसन ने मनोहरपुर थाने में वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।