बंडामुंडा में बड़ा रेल हादसा टला: लोको पायलट की सतर्कता से बची कई जानें, टीम ने 4 घंटे तक खंगाला ट्रैक

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा रेलखंड स्थित लिंक-सी केबिन के समीप 21 अगस्त की रात एक भीषण रेल दुर्घटना होते-होते बाल-बाल बच गई।

हटिया से डुमेरता जा रही एक पुश-पुल मालगाड़ी को जॉइंट लाइन नंबर-2 के लिए सिग्नल मिला था। होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर पर हरा (ग्रीन) सिग्नल होने के बावजूद मालगाड़ी निर्धारित मार्ग के बजाय जॉइंट लाइन नंबर-1 की तरफ बढ़ गई।

चालक की नजर जैसे ही इस पर पड़ी कि ट्रेन बंडामुंडा ए-केबिन की ओर जा रही है, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। लोको पायलट की इस सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

क्योंकि जॉइंट लाइन नंबर-1 पर राउरकेला-रांची मार्ग की कोचिंग यात्री ट्रेनों का परिचालन होता है। यदि उस समय उस लाइन पर कोई पैसेंजर ट्रेन होती, तो भयानक तबाही मच सकती थी।

सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम पर उठे सवाल

इस गंभीर तकनीकी चूक ने रेलवे की सिग्नलिंग व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की भयावहता को देखते हुए बुधवार को रेलवे बोर्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे (SE Railway) के छह वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम बंडामुंडा पहुंची।

जांच दल में शामिल अधिकारी: रेलवे बोर्ड के सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग के अतिरिक्त सदस्य, कार्यकारी निदेशक, RDSO के अधिकारी, तथा SE रेलवे के प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता व मुख्य सिग्नल अभियंता शामिल थे। सघन निरीक्षण: जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सिग्नलिंग, प्वाइंट्स और इंटरलॉकिंग सिस्टम की लगातार 4 घंटे तक बारीकी से जांच की। बंडामुंडा की इस घटना ने 2 जून 2023 के ओडिशा स्थित बालेश्वर (बहनागा बाजार) भीषण रेल हादसे की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें 296 लोगों की जान गई थी। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सम्मानित