बंडामुंडा में बड़ा रेल हादसा टला: लोको पायलट की सतर्कता से बची कई जानें, टीम ने 4 घंटे तक खंगाला ट्रैक
चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में 21 अगस्त को एक मालगाड़ी गलत ट्रैक पर जाने से बड़ा रेल हादसा टल गया। लोको पायलट की सूझबूझ से कई जानें बचीं।
HighLights
होम सिग्नल हरा होने पर भी ट्रेन गलत लाइन पर गई।
रेलवे बोर्ड की उच्चस्तरीय टीम ने 4 घंटे तक की जांच।
सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम पर उठे सवाल
इस गंभीर तकनीकी चूक ने रेलवे की सिग्नलिंग व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की भयावहता को देखते हुए बुधवार को रेलवे बोर्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे (SE Railway) के छह वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम बंडामुंडा पहुंची।
- जांच दल में शामिल अधिकारी: रेलवे बोर्ड के सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग के अतिरिक्त सदस्य, कार्यकारी निदेशक, RDSO के अधिकारी, तथा SE रेलवे के प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता व मुख्य सिग्नल अभियंता शामिल थे।
- सघन निरीक्षण: जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सिग्नलिंग, प्वाइंट्स और इंटरलॉकिंग सिस्टम की लगातार 4 घंटे तक बारीकी से जांच की।
लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सम्मानित
संभावित रेल हादसे को टालने में अद्भुत सतर्कता दिखाने वाले मालगाड़ी के लोको पायलट आलोक खालखो और सहायक लोको पायलट ए.के. भगत को चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
डीआरएम ने दोनों कर्मचारियों की कार्यकुशलता और त्वरित निर्णय क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सजगता ही सुरक्षित रेल परिचालन की सबसे बड़ी पूंजी है।