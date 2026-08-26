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बंडामुंडा में बड़ा रेल हादसा टला: लोको पायलट की सतर्कता से बची कई जानें, टीम ने 4 घंटे तक खंगाला ट्रैक

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:27 PM (IST)

चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में 21 अगस्त को एक मालगाड़ी गलत ट्रैक पर जाने से बड़ा रेल हादसा टल गया। लोको पायलट की सूझबूझ से कई जानें बचीं।

बुधवार को रेलवे बोर्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे के छह वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम बंडामुंडा पहुंची।

बुधवार को रेलवे बोर्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे के छह वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम बंडामुंडा पहुंची।

HighLights

  1. होम सिग्नल हरा होने पर भी ट्रेन गलत लाइन पर गई।

  2. रेलवे बोर्ड की उच्चस्तरीय टीम ने 4 घंटे तक की जांच।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा रेलखंड स्थित लिंक-सी केबिन के समीप 21 अगस्त की रात एक भीषण रेल दुर्घटना होते-होते बाल-बाल बच गई। 
 
हटिया से डुमेरता जा रही एक पुश-पुल मालगाड़ी को जॉइंट लाइन नंबर-2 के लिए सिग्नल मिला था। होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर पर हरा (ग्रीन) सिग्नल होने के बावजूद मालगाड़ी निर्धारित मार्ग के बजाय जॉइंट लाइन नंबर-1 की तरफ बढ़ गई। 
 
चालक की नजर जैसे ही इस पर पड़ी कि ट्रेन बंडामुंडा ए-केबिन की ओर जा रही है, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। लोको पायलट की इस सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। 
 
क्योंकि जॉइंट लाइन नंबर-1 पर राउरकेला-रांची मार्ग की कोचिंग यात्री ट्रेनों का परिचालन होता है। यदि उस समय उस लाइन पर कोई पैसेंजर ट्रेन होती, तो भयानक तबाही मच सकती थी।
 

सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम पर उठे सवाल

इस गंभीर तकनीकी चूक ने रेलवे की सिग्नलिंग व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की भयावहता को देखते हुए बुधवार को रेलवे बोर्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे (SE Railway) के छह वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम बंडामुंडा पहुंची।

  •     जांच दल में शामिल अधिकारी: रेलवे बोर्ड के सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग के अतिरिक्त सदस्य, कार्यकारी निदेशक, RDSO के अधिकारी, तथा SE रेलवे के प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता व मुख्य सिग्नल अभियंता शामिल थे। 
  •     सघन निरीक्षण: जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सिग्नलिंग, प्वाइंट्स और इंटरलॉकिंग सिस्टम की लगातार 4 घंटे तक बारीकी से जांच की।
बंडामुंडा की इस घटना ने 2 जून 2023 के ओडिशा स्थित बालेश्वर (बहनागा बाजार) भीषण रेल हादसे की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें 296 लोगों की जान गई थी।
 

लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सम्मानित

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संभावित रेल हादसे को टालने में अद्भुत सतर्कता दिखाने वाले मालगाड़ी के लोको पायलट आलोक खालखो और सहायक लोको पायलट ए.के. भगत को चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

डीआरएम ने दोनों कर्मचारियों की कार्यकुशलता और त्वरित निर्णय क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सजगता ही सुरक्षित रेल परिचालन की सबसे बड़ी पूंजी है।