10 मीटर दूर भी देखना नामुमकिन! घने कोहरे की चादर में लिपटा किरीबुरू, दिन में जलानी पड़ रही वाहनों की लाइटें

संसू, नोवामुंडी। नोवामुंडी, किरीबुरू और मेघाहातुबुरु क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

पहाड़ी इलाका होने के कारण किरीबुरू और मेघाहातुबुरु 24 घंटे घने कोहरे की सफेद चादर में ढका हुआ है, जिससे मुख्य सड़कों पर दृश्यता (विजिबिलिटी) घटकर महज 10 मीटर रह गई है।

दिन में भी जलानी पड़ रही वाहनों की हेडलाइट

घने कोहरे के कारण सड़कों पर आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चालकों को दिन के उजाले में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। कई दिनों की निरंतर बारिश के बावजूद कोहरा छंटने का नाम नहीं ले रहा है।



