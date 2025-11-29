यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी खड़गपुर - टाटानगर मेमू ट्रेन
ध्यान दें, खड़गपुर-टाटानगर मेमू ट्रेन अब एक विशेष स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा योजनाओं को इसके अनुसार समायोजित करें। असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की जांच करें।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन में 30 नवंबर से अगले आदेश तक रेलवे ने दो मेमू पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव हटाने का आदेश पत्र जारी कर दिया है।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 30 नवंबर से ट्रेन नंबर 68123/ 68124 Kharagpur - Tatanagar MEMU train का ठहराव रेल प्रशासन ने सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन से हटा दिया है।
ये दो मेमू ट्रेनें सलगाझरी वेस्ट केबीन में बिना रूके चलेंगी। ज्ञात हो कि इससे प हले रेलवे ने 01 नवंबर से पहले चरण में ट्रेन नंबर 68005/68006 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू और ट्रेन नंबर 68015/68016 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू का और दूसरे चरण में 16 नवंबर से ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम - धनबाद - झाड़ग्राम मेमू एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 68023/68024 झाड़ग्राम - पुरुलिया - झाड़ग्राम मेमू का ठहराव सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन से हटा दिया था।
रेलवे सूत्रों की माने तो सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन में ट्रेनों का कॉमर्शियल स्टॉपेजर रेलवे की ओर से नहीं दिया गया था। ना ही यहां टिकटों की बिक्री होती है। इसके अलावे विगत दिनों दक्षिण पूर्व रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) ने सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन का निरीक्षण के दौरान ही प्लेटफार्म की कमी के कारण ट्रेनों के ठहराव देने पर आपत्ति जताई थी।
इसके बाद ही रेलवे ने सात चरणों में पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रेनों का ठहराव हटाने से स्थानियों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
1 से 7 दिसंबर के बीच 6 ट्रेनों का परिचालन रद
दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में होने वाले विकास कार्यों के चलते 01 से 07 दिसंबर के बीच विभिन्न तिथियों में छह ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है, जबकि छह ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेशन और शार्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।
वहीं रेलवे ने 03 दिसंबर को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहार, मुरी होते हुए हटिया तक चलाएगी।
इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी
- 2 और 7 दिसंबर को आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू
- 7 दिसंबर को आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर और आसनसोल-पुरूलिया-आसनसोल मेमू पैसेंजर
