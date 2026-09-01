सात सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे PDS डीलर, 25 हजार परिवारों की आर्थिक स्थिति पर संकट

संवाद सहयोगी, चाईबासा। लंबे समय से बकाया कमीशन के भुगतान समेत सात सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

मंगलवार को फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले दुकानदारों ने चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

30 सितंबर तक अल्टीमेटम, वरना राजभवन के समक्ष होगा प्रदर्शन

एसोसिएशन ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने पर 1 अक्टूबर को रांची स्थित राजभवन के समक्ष राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।



