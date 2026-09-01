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सात सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे PDS डीलर, 25 हजार परिवारों की आर्थिक स्थिति पर संकट

By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:30 PM (IST)

झारखंड के PDS डीलर अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसमें 12 महीने से बकाया ...और पढ़ें

फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले दुकानदारों ने चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया।

फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले दुकानदारों ने चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया।

HighLights

  1. PDS डीलरों ने बकाया कमीशन भुगतान सहित सात मांगें रखीं।

  2. चाईबासा में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।

  3. मांगें न मानने पर 1 अक्टूबर से खाद्यान्न वितरण ठप करने की चेतावनी।

संवाद सहयोगी, चाईबासा। लंबे समय से बकाया कमीशन के भुगतान समेत सात सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 
 
मंगलवार को फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले दुकानदारों ने चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
 

30 सितंबर तक अल्टीमेटम, वरना राजभवन के समक्ष होगा प्रदर्शन 

एसोसिएशन ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने पर 1 अक्टूबर को रांची स्थित राजभवन के समक्ष राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। 

इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो कमीशन नहीं तो वितरण नहीं के तहत खाद्यान्न वितरण पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। 
 
धरना को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कृष्णा कालिंदी ने कहा कि बीते 12 महीनों से दुकानदारों को कमीशन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 
 
जिला सचिव कृष्णा सिंकू ने मांग की कि पीएमजीके, एनएफएसए और जेएसएफएसएस योजनाओं के तहत वितरित अनाज का संपूर्ण बकाया कमीशन 30 दिनों के भीतर चुकाया जाए।
 

पीडीएस दुकानदारों की प्रमुख मांगें:

  •     न्यूनतम आय: प्रत्येक पीडीएस विक्रेता की न्यूनतम मासिक आय 50 हजार रुपये सुनिश्चित की जाए।
  •     स्वास्थ्य योजना: दुकानदार परिवारों को मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य चिकित्सा योजना में शामिल किया जाए।
  •     अनाज की मात्रा: हरा कार्डधारियों के लिए अनाज का आवंटन प्रति व्यक्ति 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो किया जाए।
  •     तकनीकी सुधार: एनआईसी (NIC) के सर्वर की समस्या दूर की जाए और शिकायत निवारण के लिए अलग कोषांग बने।
  •     पेपरलेस व्यवस्था: भारत सरकार के निर्देशों के तहत पूरी प्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाए।


धरना-प्रदर्शन में संजय बालमुचू, मुन्नीलाल सुरीन, रामलाल पुरती, सोनाराम पुरती, संगीता वर्मा, फुलचंद बिरुली, शिवदयाल संडी समेत जिले भर से बड़ी संख्या में राशन डीलर उपस्थित रहे।