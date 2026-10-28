झारखंड में पति ने गैता मारकर की पत्नी की हत्या, ससुर के बाहर जाते ही बंद किया दरवाजा; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम)। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जिन्तुगाड़ा गांव में बुधवार अहले सुबह पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पति पर गैता से सिर पर कई वार कर पत्नी की हत्या करने का आरोप है। मृतका की पहचान 35 वर्षीय सलमी सिंकू के रूप में हुई है।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपित पति मंगिल सिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना जगन्नाथपुर थाना से करीब तीन किलोमीटर दूर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राफेल मुर्मू भी थाने पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

सुबह चार बजे की बताई जा रही घटना ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब चार बजे की है। बताया जाता है कि मृतका का बुजुर्ग ससुर शौच के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद सो रही सलमी सिंकू के सिर पर गैता से कई वार किए जाने की बात सामने आई है।