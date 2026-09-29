बेटियां शिक्षित होंगी तो पीढ़ियां संवरेंगी - कोल्हान विवि के 7वें दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल संतोष गंगवार

जासं, चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर स्थित वीर शहीद पोटो हो सभागार में 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति संतोष गंगवार शामिल हुए।

उन्‍होंने मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल तथा शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने शिक्षा, सामाजिक सरोकार, शोध, नवाचार और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से निरंतर जुड़े रहने की प्रेरणा दी।

बेटियों की शिक्षा से सुदृढ़ होती हैं आने वाली पीढ़ियां

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि बेटियों की शिक्षा केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है।

देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती संख्या और उन्हें मिलने वाले पदक बदलते भारत की सकारात्मक तस्वीर को दर्शाते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों की छात्राओं के लिए छात्रावास, कौशल विकास और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

जनजातीय संस्कृति, स्थानीय जीवन और संसाधनों पर केंद्रित हो शोध

कोल्हान क्षेत्र की ऐतिहासिक और सामाजिक विरासत का जिक्र करते हुए कुलाधिपति ने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय जनजातीय ज्ञान, परंपराओं, भाषाओं, खनिज और वन संपदा पर व्यापक शोध होना चाहिए।

विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनना चाहिए जहाँ स्थानीय समस्याओं की पहचान कर उनके व्यावहारिक और तकनीकी समाधान खोजे जा सकें।

नियमित सत्र, पारदर्शी व्यवस्था और अनुशासन सर्वोपरि