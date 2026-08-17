मझगांव के कुन्डुवाबसा में मातम: मिट्टी की दीवार ढहने से बच्चे की मौत, बारिश के बीच ग्रामीण इलाकों में बढ़ा खतरा

जागरण संवाददाता, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड अंतर्गत अंगारपदा पंचायत के कुन्डुवाबसा बुरुसाई टोला में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया।

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी के घर की दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्चे की मलबे में दबकर मौत हो गई।

मृतक बच्चे की पहचान मोरा पूर्ति एवं शांति पूर्ति के पुत्र रोहित पूर्ति के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह लगभग 11:30 बजे हुआ।

रोहित अपने दो अन्य साथियों के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण मिट्टी का मकान पूरी तरह से भीगकर जर्जर व कमजोर हो चुका था।

इसी दौरान अचानक घर की एक दीवार भरभराकर गिर पड़ी और रोहित उसके मलबे के नीचे दब गया। घटना के वक्त उसकी मां शांति पूर्ति घर के पास खेत में काम करने गई हुई थीं।



चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और भारी तत्परता दिखाते हुए मलबे को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चे की सांसें थम चुकी थीं।



