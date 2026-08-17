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मझगांव के कुन्डुवाबसा में मातम: मिट्टी की दीवार ढहने से बच्चे की मौत, बारिश के बीच ग्रामीण इलाकों में बढ़ा खतरा

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:50 PM (IST)

पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में भारी बारिश के कारण मिट्टी की दीवार ढहने से एक बच्चे रोहित पूर्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी के घर की दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्चे की मलबे में दबकर मौत हो गई।

मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी के घर की दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्चे की मलबे में दबकर मौत हो गई।

HighLights

  1. पश्चिमी सिंहभूम में मिट्टी की दीवार ढहने से हादसा।

  2. बारिश के कारण कमजोर हुई दीवार, बच्चे की मौत।

  3. ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों की सुरक्षा पर सवाल।

जागरण संवाददाता, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड अंतर्गत अंगारपदा पंचायत के कुन्डुवाबसा बुरुसाई टोला में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। 
 
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी के घर की दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्चे की मलबे में दबकर मौत हो गई।
 
मृतक बच्चे की पहचान मोरा पूर्ति एवं शांति पूर्ति के पुत्र रोहित पूर्ति के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह लगभग 11:30 बजे हुआ।
 
रोहित अपने दो अन्य साथियों के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण मिट्टी का मकान पूरी तरह से भीगकर जर्जर व कमजोर हो चुका था। 
 
इसी दौरान अचानक घर की एक दीवार भरभराकर गिर पड़ी और रोहित उसके मलबे के नीचे दब गया। घटना के वक्त उसकी मां शांति पूर्ति घर के पास खेत में काम करने गई हुई थीं।


चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और भारी तत्परता दिखाते हुए मलबे को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चे की सांसें थम चुकी थीं।

इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही पूरे कुन्डुवाबसा गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र के कच्चे व मिट्टी के मकानों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।
 
 स्थानीय प्रशासन से प्रभावित परिवार को मुआवजा देने और एहतियाती कदम उठाने की मांग की जा रही है।