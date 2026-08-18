भारतीय रेल का बड़ा फैसला: आग से सुरक्षा के लिए स्टेशनों का होगा ऑडिट, विशेषज्ञ टीमें होंगी तैनात
भारतीय रेल ने यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश भर के स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट का निर्णय लिया है। इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत प्रणाली, अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन निकास की गहन जांच की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ टीमें सहयोग करेंगी।
HighLights
भारतीय रेल देशव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट करेगी।
यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुदृढ़ होगी।
विशेषज्ञ टीमें अग्निशमन व्यवस्था की जांच करेंगी।
रूपेश कुमार विक्की, चक्रधरपुर। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने देशभर में बड़े पैमाने पर 'फायर सेफ्टी ऑडिट' कराने का निर्णय लिया है।
इस पहल के तहत स्टेशनों पर मौजूद अग्नि सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी और किसी भी कमी को दूर करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इन प्रमुख व्यवस्थाओं की होगी सघन जांच
ऑडिट प्रक्रिया के दौरान स्टेशन परिसरों में उपलब्ध सभी सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से:
- स्टेशन भवन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम: बिजली के तारों, लोड और ए-सी व वेंटिलेशन सिस्टम की जांच।
- अग्निशमन व्यवस्था: फायर फाइटिंग उपकरण, पानी की उपलब्धता, पंपिंग और ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की क्रियाशीलता।
- आपातकालीन निकासी: इमरजेंसी एग्जिट (निकासी द्वार) का निर्बाध और सुगम होना।
विशेषज्ञों और राज्य फायर विभागों की ली जाएगी मदद
स्टेशनों के इस सुरक्षा ऑडिट को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें गठित की जाएंगी।
आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और संबंधित राज्यों के फायर ब्रिगेड विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा।
ऑडिट के दौरान यदि सुरक्षा नियमों में कोई खामी या लापरवाही उजागर होती है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक किया जाएगा।
भारतीय रेल का मानना है कि इस पहल से न केवल आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी पूरी होगी, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर लागू सुरक्षा मानकों को और भी ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत बनाया जा सकेगा।