भारतीय रेल का बड़ा फैसला: आग से सुरक्षा के लिए स्टेशनों का होगा ऑडिट, विशेषज्ञ टीमें होंगी तैनात

रूपेश कुमार विक्की, चक्रधरपुर। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने देशभर में बड़े पैमाने पर 'फायर सेफ्टी ऑडिट' कराने का निर्णय लिया है।

इस पहल के तहत स्टेशनों पर मौजूद अग्नि सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी और किसी भी कमी को दूर करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इन प्रमुख व्यवस्थाओं की होगी सघन जांच

ऑडिट प्रक्रिया के दौरान स्टेशन परिसरों में उपलब्ध सभी सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से: