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    रेलकर्मियों के लिए बड़ी खबर: निचले ग्रेड में 2 साल की सर्विस का झंझट खत्म, नया नियम लागू

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:11 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसमें निचले ग्रेड में दो साल की सेवा की अनिवार्य शर्त में राहत दी गई है। नए नियमो ...और पढ़ें

    अब तक उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर कम से कम दो साल की सेवा अनिवार्य थी।

    अब तक उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर कम से कम दो साल की सेवा अनिवार्य थी।

    HighLights

    1. निचले ग्रेड में दो साल की सेवा शर्त में राहत।

    2. एडहॉक सेवा भी अब पदोन्नति गणना में शामिल होगी।

    3. कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलेगी, प्रक्रिया पारदर्शी।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। भारतीय रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। 
     
    अब कर्मचारियों को निचले ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा पूरी करने की अनिवार्य शर्त में राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (स्थापना) अजय गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नया नियम वर्तमान और आगामी सभी प्रमोशन प्रक्रियाओं पर प्रभावी होगा।
     

    दो साल की शर्त में बदलाव

    अब तक उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर कम से कम दो साल की सेवा अनिवार्य थी। हालांकि, सेवा अवधि की कट-ऑफ तारीख को लेकर स्पष्टता न होने के कारण कई पात्र कर्मचारी प्रमोशन से वंचित रह जाते थे।

     

    नए आदेश के तहत नियमों को दो श्रेणियों में स्पष्ट किया गया है:

    •     सिलेक्शन पोस्ट (Selection Post): लिखित परीक्षा और निर्धारित योग्यता के आधार पर होने वाले प्रमोशन में दो साल की न्यूनतम सेवा की शर्त को अब 15 महीने माना जाएगा।
    •     नॉन-सिलेक्शन पोस्ट (Non-Selection Post): वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर होने वाले प्रमोशन में 12 महीने के रिक्ति मूल्यांकन चक्र के भीतर निर्धारित सेवा अवधि पूरी करना जरूरी होगा।


    एडहॉक (अस्थायी) सेवा भी होगी शामिल

    नए नियमों में एक और बड़ी राहत दी गई है। यदि किसी कर्मचारी ने अपनी नियमित नियुक्ति से ठीक पहले बिना किसी ब्रेक के एडहॉक (Ad-hoc) सेवा दी है, तो उस अवधि को भी 2 साल की न्यूनतम सेवा गणना में जोड़ा जाएगा। 
     
    इससे उन कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा जो मामूली सेवा-अवधि की कमी के कारण अयोग्य हो जाते थे।
     

    बंद हो चुके पुराने मामले नहीं खुलेंगे

    रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो मामले पहले बंद हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। लेकिन वर्तमान में चल रही और भविष्य की सभी विभागीय पदोन्नति प्रक्रियाओं में यह नया नियम लागू रहेगा। 
     
    इस फैसले से कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलेगा और विभागीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है।