रेलकर्मियों के लिए बड़ी खबर: निचले ग्रेड में 2 साल की सर्विस का झंझट खत्म, नया नियम लागू

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। भारतीय रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है।

अब कर्मचारियों को निचले ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा पूरी करने की अनिवार्य शर्त में राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (स्थापना) अजय गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नया नियम वर्तमान और आगामी सभी प्रमोशन प्रक्रियाओं पर प्रभावी होगा।

दो साल की शर्त में बदलाव

अब तक उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर कम से कम दो साल की सेवा अनिवार्य थी। हालांकि, सेवा अवधि की कट-ऑफ तारीख को लेकर स्पष्टता न होने के कारण कई पात्र कर्मचारी प्रमोशन से वंचित रह जाते थे।