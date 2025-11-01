Indian Railway: नोवामुंडी में लाइट इंजन बेपटरी, तीन घंटे सामान्य हुआ परिचालन

संवाद सूत्र, जागरण, नोवामुंडी। नोवामुंडी रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार देर शाम करीब 7:15 बजे एक लाइट इंजन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर बेपटरी हो गया। इंजन के अगले पहिए पटरी से उतरते ही स्टेशन परिसर में हलचल मच गई। घटना की जानकारी डांगोवापोसी रेल उपखंड और चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने के बाद डांगोवापोसी से रिलीफ ट्रेन को तुरंत नोवामुंडी रवाना किया गया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 10:30 बजे रिलीफ टीम ने इंजन को पटरी पर चढ़ाया।

इसके बाद एक नंबर प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी परिचालन सामान्य रूप से शुरू हुआ। इस दौरान लगभग तीन घंटे तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जबकि अन्य लाइनों पर परिचालन सीमित रूप से जारी रहा। रेल अधिकारियों ने बताया कि घटना स्टेशन यार्ड के पास हुई थी और उस समय इंजन की गति काफी धीमी थी। इस कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इंजन के केवल आगे के पहिए ही पटरी से उतरे थे, जिन्हें तकनीकी टीम ने सावधानीपूर्वक पटरी पर वापस लाया।