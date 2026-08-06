मानव तस्करी की वांछित आरोपित रेणु तुरा दिल्ली से गिरफ्तार, नाबालिग की सकुशल बरामदगी
चाईबासा पुलिस ने दिल्ली से एक अपहृत नाबालिग को सकुशल बचाया और 2023 से फरार कुख्यात मानव तस्कर रेणु तुरा को गिरफ्तार किया। रेणु तुरा पर मानव तस्करी, धो ...और पढ़ें
HighLights
चाईबासा पुलिस ने दिल्ली से नाबालिग पीड़िता को बचाया।
2023 से फरार कुख्यात मानव तस्कर रेणु तुरा गिरफ्तार।
रेणु तुरा पर कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज।
विशेष टीम ने दिल्ली में डाला था डेरा
कुर्की वारंटी तस्कर चढ़ी हत्थे
इसी अभियान के दौरान पुलिस ने वर्ष 2023 के मानव तस्करी मामले में वांछित और दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली रेणु तुरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ चाईबासा अदालत से कुर्की वारंट जारी था।
SDPO ने बताया कि गिरफ्तार रेणु तुरा के खिलाफ कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज हैं। इसमें अहतु थाना, चाईबासा में मानव तस्करी का मामला, दालनवाला थाना, देहरादूनमं धोखाधड़ी, रंगदारी, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र और शालीमार बाग, दिल्ली में मानव तस्करी, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
इस सफल छापेमारी दल में पुनीत उरांव, सुमन टुडू, दुबराज हेम्ब्रम, हरिशचंद्र प्रसाद, महिला आरक्षी जसिन्ता मिंज, महान्ती और चिंता बोदरा शामिल थे।