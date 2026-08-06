मानव तस्करी की वांछित आरोपित रेणु तुरा दिल्ली से गिरफ्तार, नाबालिग की सकुशल बरामदगी

जागरण संवाददाता, चाईबासा। मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चाईबासा पुलिस टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर एक अपहृत नाबालिग पीड़िता को सकुशल मुक्त कराया है।

वहीं, वर्ष 2023 से फरार चल रही कुख्यात महिला तस्कर रेणु तुरा को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विशेष टीम ने दिल्ली में डाला था डेरा

सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO चक्रधरपुर) डॉ. सैयद मुस्तफा हासमी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 10 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां की शिकायत पर अहतु थाना में मामला दर्ज किया गया था।

एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम 29 जुलाई को दिल्ली रवाना हुई और 3 अगस्त को पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर चाईबासा ले आई। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद पीड़िता को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कुर्की वारंटी तस्कर चढ़ी हत्थे

इसी अभियान के दौरान पुलिस ने वर्ष 2023 के मानव तस्करी मामले में वांछित और दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली रेणु तुरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ चाईबासा अदालत से कुर्की वारंट जारी था।